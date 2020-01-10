В России задумались о штрафах за завышение стоимости коммунальных услуг
Правительство России планирует внести законопроект о поправках в ст. 157 Жилищного кодекса РФ и установить штрафы за завышение цен на услуги ЖКХ в сентябре 2020 года
Кабмин поручил подготовить законопроект Минстрою РФ и представить его на рассмотрение в правительство в марте этого года, сообщили 10 января «Известия». В сентябре планируется передать документ в Госдуму.
По замыслу правительства, в Жилищный кодекс внесут поправку в ст. 157 (Размер платы за коммунальные услуги), которая позволит штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании», — прокомментировала инициативу глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
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