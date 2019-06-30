Стало известно, в каких регионах РФ жители платят за коммунальные услуги менее 500 рублей в месяц
Аналитики составили рейтинг регионов России по стоимости услуг ЖКХ на человека в месяц
Список составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно исследованию, меньше всего за коммунальные услуги в 2018 году платили жители Дагестана. Сумма за услуги в среднем составила 5 тыс. 487 рублей в год и 457 рублей в месяц с человека. В Ингушетии жители платили 5 тыс. 852 рублей или 488 рублей в месяц, пишет 30 июня «Российская газета» со ссылкой на иследование.
Больше всего на услуги ЖКХ в России тратили жители Магаданской области — 42 тыс. 132 рубля в год или 3 тыс. 511 рублей в месяц. На втором месте стоит Камчатский край. Там платежи составляли 41 тыс. 41 рубль в год или 3 тыс. 420 рублей в месяц. В Московской области жители оплачивали 31 тыс. 288 рублей в год или 2 тыс. 607 рублей в месяц.
В среднем за прошлый год россиянине заплатили 17 тыс. 936 рублей в год. Это на 5,3% больше, чем в 2017 году, сообщает RT.
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