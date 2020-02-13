На Кубани прекратили дело против пенсионера, чей четырехлетний внук попал под поезд

Краснодарский край

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Горячеключевской городской суд в феврале прекратил уголовное дело против пенсионера, внук которого погиб под колесами поезда

Утром 23 сентября 71-летний местный житель переходил железнодорожные пути перегона Саратовская — Псекупс вместе со своим четырехлетним внуком. Пенсионер отдалился на 5-8 метров, оставив мальчика без присмотра. В результате ребенок погиб под колесами электропоезда «Ласточка» сообщением Адлер — Краснодар.

В октябре на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Однако в феврале Горячеключевской городской суд Краснодарского края постановил прекратить дело. В судебном заседании мать погибшего мальчика заявила ходатайство об освобождении от уголовной ответственности пенсионера в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

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