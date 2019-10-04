На Кубани завели дело на пенсионера, чей четырехлетний внук попал под поезд

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в октябре возбудили уголовное дело против мужчины, внук которого погиб под колесами поезда

Утром 23 сентября 71-летний мужчина переходил железнодорожные пути перегона Саратовская — Псекупс вместе со своим четырехлетним внуком. По версии следствия, пенсионер оставил ребенка без присмотра, отдалившись от него на 5-8 метров. В результате мальчика насмерть сбил электропоезд «Ласточка» сообщением Адлер — Краснодар.

Следствие возбудило против пенсионера уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

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