Поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика в Краснодарском крае

Краснодарский край

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На перегоне Саратовская — Псекупс 23 сентября поезд насмерть сбил ребенка, который перебегал пути с дедушкой

В 10:18 в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте машинист пассажирского поезда Адлер — Краснодар сообщил, что на железнодорожном перегоне Саратовская—Псекупс сбили ребенка.

По словам машиниста, он заметил перебегающего пути мужчину и мальчика, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Ребенок погиб на месте. По предварительной информации, он перебегал пути с 71-летним дедушкой. Пенсионер выжил, его опрашивают.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. Известно, что мальчик жил с родителями в Саратовской, а в Псекупс приехал погостить к дедушке с бабушкой по отцовской линии.

Как сообщали Юга.ру, в Новочеркасске в августе пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.

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