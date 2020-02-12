СК нашел новые преступления при расследовании дела против сотрудников ГИБДД Краснодара

Краснодарский край

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Следственный комитет Кубани в феврале выявил новые преступные эпизоды в деле против сотрудников ГИБДД

В середине января силовики провели обыск в домах старшего инспектора Сероба Караджяна, его родственников и коллег, в результате изъяли более 1,5 млн рублей, ювелирные изделия и дорогие часы. При обыске отдела ГИБДД, где работали подозреваемые, в одном из кабинетов нашли 1 млн рублей.

Против сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством). Караджяна арестовали. Позже стало известно, что по делу о взятках в УГИБДД по Краснодару обыски прошли также у начальника управления Артура Иванова и в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, глава которого Владимир Архипов ушел в длительный отпуск.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 12 февраля сообщили, что против старшего инспектора и государственного инспектора дорожного надзора возбудили еще два уголовных дела по пп. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством). Ранее дело уже завели по аналогичной статье. Сейчас материалы соединили в одно производство. Устанавливаются другие преступные эпизоды.

Следствие просит всех пострадавших от действий указанных сотрудников полиции обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел с соответствующим заявлением по адресу: Краснодар, улица Красноармейская, 25.

Взятка Вымогательство ГИБДД Деньги Краснодар Следственный комитет

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