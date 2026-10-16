«Огульно махать шашкой нельзя». Краснодарский парламентарий выступил против ночного запрета мототранспорта
Депутат ЗСК Денис Хмелевской призвал бороться с шумными мотоциклистами наказанием, а не запретами
Предыстория. 7 октября краснодарские чиновники заявили о планах ограничить ночное движение мототранспорта по всему городу — с 22:00 до 06:00. Громкий рев двигателей не только нарушает покой жителей, но и может вызывать ложные ассоциации с БПЛА.
Ограничение коснется мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другого мототранспорта, но не будет распространяться на экстренные службы.
15 октября депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской высказался против введения полного запрета на передвижение мотоциклов по Краснодару в ночные часы.
«Тема острая, крик души горожан понятен. Но моя позиция твердая: запрет запрету рознь, и огульно махать шашкой здесь нельзя. У этой медали есть две стороны», — заявил парламентарий.
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Хмелевской считает, что источник проблемы — не мотоциклисты как категория владельцев транспорта, а отдельные лица, устанавливающие модифицированные глушители и так называемые прямотоки. Он напомнил, что превышение допустимого уровня шума является административным правонарушением, поэтому необходимо добиваться исполнения уже существующих норм, а не создавать новые ограничения для законопослушных граждан.
Депутат уверен, что обеспечить патрулирование всех перекрестков города физически нереально, а автоматическая фиксация нарушений потребует масштабной перенастройки систем и решения целого комплекса юридических вопросов. В качестве действенной меры Хмелевской предложил организовать регулярные ночные рейды сотрудников ГИБДД с применением специальных приборов для замера уровня децибел.
Он считает, что ограничительные меры могут остаться лишь на бумаге: добросовестные водители понесут дополнительные расходы, а злостные нарушители продолжат гонять по ночным улицам.
«Городу нужны не громкие популистские запреты, а реальный, жесткий контроль на дорогах. Порядок наводится не бумажками, а неотвратимостью наказания для конкретных нарушителей», — подытожил Хмелевской.
Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.