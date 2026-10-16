«Огульно махать шашкой нельзя». Краснодарский парламентарий выступил против ночного запрета мототранспорта

Депутат ЗСК Денис Хмелевской призвал бороться с шумными мотоциклистами наказанием, а не запретами

Предыстория. 7 октября краснодарские чиновники заявили о планах ограничить ночное движение мототранспорта по всему городу — с 22:00 до 06:00. Громкий рев двигателей не только нарушает покой жителей, но и может вызывать ложные ассоциации с БПЛА.



Ограничение коснется мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другого мототранспорта, но не будет распространяться на экстренные службы.

15 октября депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской высказался против введения полного запрета на передвижение мотоциклов по Краснодару в ночные часы.

«Тема острая, крик души горожан понятен. Но моя позиция твердая: запрет запрету рознь, и огульно махать шашкой здесь нельзя. У этой медали есть две стороны», — заявил парламентарий.