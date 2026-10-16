«Огульно махать шашкой нельзя». Краснодарский парламентарий выступил против ночного запрета мототранспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Депутат ЗСК Денис Хмелевской призвал бороться с шумными мотоциклистами наказанием, а не запретами

Предыстория. 7 октября краснодарские чиновники заявили о планах ограничить ночное движение мототранспорта по всему городу — с 22:00 до 06:00. Громкий рев двигателей не только нарушает покой жителей, но и может вызывать ложные ассоциации с БПЛА.

Ограничение коснется мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другого мототранспорта, но не будет распространяться на экстренные службы.

15 октября депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской высказался против введения полного запрета на передвижение мотоциклов по Краснодару в ночные часы.

«Тема острая, крик души горожан понятен. Но моя позиция твердая: запрет запрету рознь, и огульно махать шашкой здесь нельзя. У этой медали есть две стороны», — заявил парламентарий.

Читайте также:

Хмелевской считает, что источник проблемы — не мотоциклисты как категория владельцев транспорта, а отдельные лица, устанавливающие модифицированные глушители и так называемые прямотоки. Он напомнил, что превышение допустимого уровня шума является административным правонарушением, поэтому необходимо добиваться исполнения уже существующих норм, а не создавать новые ограничения для законопослушных граждан.

Депутат уверен, что обеспечить патрулирование всех перекрестков города физически нереально, а автоматическая фиксация нарушений потребует масштабной перенастройки систем и решения целого комплекса юридических вопросов. В качестве действенной меры Хмелевской предложил организовать регулярные ночные рейды сотрудников ГИБДД с применением специальных приборов для замера уровня децибел.

Он считает, что ограничительные меры могут остаться лишь на бумаге: добросовестные водители понесут дополнительные расходы, а злостные нарушители продолжат гонять по ночным улицам.

«Городу нужны не громкие популистские запреты, а реальный, жесткий контроль на дорогах. Порядок наводится не бумажками, а неотвратимостью наказания для конкретных нарушителей», — подытожил Хмелевской.

Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.

Город Дороги Краснодар Транспорт

Новости

В Краснодаре ограничат движение на улице 1 Мая из-за провала грунта
В Темрюкском районе построят дорогу к порту за 8,2 млрд рублей
Залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком
Суд обратил в доход государства активы экс-главы Смоленского поселения на 39 млн рублей
«Огульно махать шашкой нельзя». Краснодарский парламентарий выступил против ночного запрета мототранспорта
«Художественный шведский стол». Искусствовед рассказала, что не так со скульптурой «Хронос» в парке «Краснодар»

Лента новостей

Реклама на сайте