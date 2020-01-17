Задержанного за взятку старшего инспектора ГИБДД Краснодара арестовали

Суд 17 января заключил под стражу инспектора отдела ГИБДД УМВД по Краснодару, задержанного по подозрению в вымогательстве взятки

По данным следствия, в июле старший инспектор вместе с коллегами вымогал взятку у гендиректора предприятия по производству и электромонтажным работам, угрожая привлечением к административной ответственности. Директор фирмы испугался угроз и перевел на карту инспектора 40 тыс. рублей.

Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ 15 января обыскали дома инспектора, его родственников и коллег. Там изъяли более 1,5 млн рублей, множество ювелирных изделий и дорогие часы. А в ходе обыска отдела ГИБДД, где работали подозреваемые, в одном из кабинетов обнаружили 1 млн рублей.

Против полицейских завели уголовное дело по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством).

Суд заключил старшего инспектора под стражу. Обстоятельства преступления уточняются, расследование продолжается.