В Краснодаре инспектора ГИБДД задержали за взятку. У него дома нашли 1,5 млн рублей и драгоценности

В Краснодаре 15 января прошли обыски у сотрудника ГИБДД и его коллег по делу о вымогательстве взятки

По данным следствия, днем 25 июля прошлого года старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару со своими коллегами вымогал взятку у генерального директора предприятия по производству и электромонтажным работам. Полицейский заявил мужчине, что в случае отказа он создаст условия для привлечения его к административной ответственности. Директор фирмы испугался угроз и перевел на банковскую карту инспектора 40 тыс. рублей.

Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ 15 января провели обыски в домах инспектора, его родственников, других сотрудников ГИБДД Краснодара и должностных лиц. Там изъяли более 1,5 млн рублей, множество ювелирных изделий и дорогие часы.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по пп. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством). Следователь проводит все необходимые действия с подозреваемыми и лицами, у которых провели обыски. Выясняются обстоятельства совершенного преступления и другие эпизоды, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что по факту задержания инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения назначили служебную проверку.