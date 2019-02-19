Железнодорожники объяснили, как новый обход должен разгрузить Краснодар
По новому участку обхода Краснодара в 2019 году планируют пропускать от 10 до 20 пар поездов в сутки
Как сообщали Юга.ру, железнодорожный обход Краснодара начали проектировать в 2013 году, к строительству приступили в 2017 году. В ноябре 2018 года в Краснодаре ввели в эксплуатацию обход и пустили рабочее движение поездов. РЖД 6 февраля официально открыли движение по новому участку обхода Краснодара.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 19 февраля порталу Юга.ру сообщили, что по новому участку обхода Краснодара в 2019 году планируют пропускать от 10 до 20 пар поездов в сутки.
В 2020 году собираются построить еще одни ж/д пути на участке Тихорецкая — Козырьки и Протока — Разъезд 9 км. После этого в обход Краснодара смогут пропускать в сутки до 40 пар грузовых поездов, следующих в сторону портов Азовского и Черного морей.
По данным пресс-службы, в прошлом году через Краснодар в отдельные сутки проходило до 35 пар грузовых поездов со всех направлений. Ожидается, что в последующие годы поток грузовых поездов снизится, так они будут следовать в обход города.
В СКЖД добавили, что сейчас строят еще одни ж/д пути в направлении Максим Горький — Сальск — Тихорецкая — Разъезд 9 км — Кавказ.
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В Федеральной пассажирской компании (дочерняя организации ОАО «РЖД») сообщили порталу Юга.ру, что не планируют в этом году запускать новые маршруты поездов через территорию Краснодарского края, в том числе по новому обходу.
«Текущий график движения поездов вступил в силу 9 декабря 2018 года. Он будет действовать в течение года», — говорится в сообщении компании.
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