Железнодорожники объяснили, как новый обход должен разгрузить Краснодар

По новому участку обхода Краснодара в 2019 году планируют пропускать от 10 до 20 пар поездов в сутки

Как сообщали Юга.ру, железнодорожный обход Краснодара начали проектировать в 2013 году, к строительству приступили в 2017 году. В ноябре 2018 года в Краснодаре ввели в эксплуатацию обход и пустили рабочее движение поездов. РЖД 6 февраля официально открыли движение по новому участку обхода Краснодара.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 19 февраля порталу Юга.ру сообщили, что по новому участку обхода Краснодара в 2019 году планируют пропускать от 10 до 20 пар поездов в сутки .

В 2020 году собираются построить еще одни ж/д пути на участке Тихорецкая — Козырьки и Протока — Разъезд 9 км. После этого в обход Краснодара смогут пропускать в сутки до 40 пар грузовых поездов , следующих в сторону портов Азовского и Черного морей.

По данным пресс-службы, в прошлом году через Краснодар в отдельные сутки проходило до 35 пар грузовых поездов со всех направлений. Ожидается, что в последующие годы поток грузовых поездов снизится, так они будут следовать в обход города.

В СКЖД добавили, что сейчас строят еще одни ж/д пути в направлении Максим Горький — Сальск — Тихорецкая — Разъезд 9 км — Кавказ.