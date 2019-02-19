Железнодорожники объяснили, как новый обход должен разгрузить Краснодар

Краснодарский край

Распечатать

По новому участку обхода Краснодара в 2019 году планируют пропускать от 10 до 20 пар поездов в сутки

Как сообщали Юга.ру, железнодорожный обход Краснодара начали проектировать в 2013 году, к строительству приступили в 2017 году. В ноябре 2018 года в Краснодаре ввели в эксплуатацию обход и пустили рабочее движение поездов. РЖД 6 февраля официально открыли движение по новому участку обхода Краснодара.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 19 февраля порталу Юга.ру сообщили, что по новому участку обхода Краснодара в 2019 году планируют пропускать от 10 до 20 пар поездов в сутки.

В 2020 году собираются построить еще одни ж/д пути на участке Тихорецкая — Козырьки и Протока — Разъезд 9 км. После этого в обход Краснодара смогут пропускать в сутки до 40 пар грузовых поездов, следующих в сторону портов Азовского и Черного морей.

По данным пресс-службы, в прошлом году через Краснодар в отдельные сутки проходило до 35 пар грузовых поездов со всех направлений. Ожидается, что в последующие годы поток грузовых поездов снизится, так они будут следовать в обход города.

В СКЖД добавили, что сейчас строят еще одни ж/д пути в направлении Максим Горький — Сальск — Тихорецкая — Разъезд 9 км — Кавказ.

Читайте также:

В Федеральной пассажирской компании (дочерняя организации ОАО «РЖД») сообщили порталу Юга.ру, что не планируют в этом году запускать новые маршруты поездов через территорию Краснодарского края, в том числе по новому обходу.

«Текущий график движения поездов вступил в силу 9 декабря 2018 года. Он будет действовать в течение года», — говорится в сообщении компании.

Железная дорога Краснодар Поезда РЖД
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре торжественно отпразднуют 100-летие кубанского флага
В Краснодаре на площади в 1300 кв. метров горел мусор на улице Воронежской
В Краснодаре собственник памятника архитектуры на Коммунаров реконструирует его незаконно
Судья сочла «невозможным» участие СМИ в заседаниях по делу адвоката Беньяша. Защитники назвали это незаконным
Собственник участка в центре Краснодара, где снесли старинные дома, обещал воссоздать их в новом проекте
Дети из Горячего Ключа за свои деньги починили детскую площадку

Лента новостей

Статьи

Десять самых «убитых» памятников архитектуры Краснодара

Статьи

Что не так с тактильной плиткой в Краснодаре?

Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий

«Магнит» показал новый логотип

На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале