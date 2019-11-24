В Краснодарском крае хотят перенести железную дорогу с побережья

Краснодарский край

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Власти Кубани хотят перенести железную дорогу с побережья при строительстве новой трассы Сочи — Джубга

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера для автодороги Сочи — Джубга. Глава Минтранса России Евгений Дитрих накануне заявил, что первые варианты проекта строительства новой трассы могут появиться в конце 2019 года, а к их обсуждению хотят приступить в начале 2020 года.

Планируется, что дорогу начнут строить с наиболее загруженных участков — обхода Сочи и Туапсе. Дитрих отметил, что необходимо создать дублер железной дороги, которая сейчас проходит по побережью. По его словам, поезда не дают курорту нормально развиваться, а также мешают жизни местных жителей.

Кондратьев добавил, что регион поддерживает позицию о выносе железнодорожных путей за пределы населенных пунктов. По мнению главы края, это необходимо для развития курортов и привлечения туристов, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, один из самых дорогих проектов в России — реконструкция трассы Джубга — Сочи, которую оценивали в 1,5 трлн рублей. В марте 2019 года Росавтодор изменил проект, сократив протяженность дороги до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо изначально планируемых 2024–2025 годов.

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