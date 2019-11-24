В Краснодарском крае хотят перенести железную дорогу с побережья

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера для автодороги Сочи — Джубга. Глава Минтранса России Евгений Дитрих накануне заявил, что первые варианты проекта строительства новой трассы могут появиться в конце 2019 года, а к их обсуждению хотят приступить в начале 2020 года.

Планируется, что дорогу начнут строить с наиболее загруженных участков — обхода Сочи и Туапсе. Дитрих отметил, что необходимо создать дублер железной дороги, которая сейчас проходит по побережью. По его словам, поезда не дают курорту нормально развиваться, а также мешают жизни местных жителей.

Кондратьев добавил, что регион поддерживает позицию о выносе железнодорожных путей за пределы населенных пунктов. По мнению главы края, это необходимо для развития курортов и привлечения туристов, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.