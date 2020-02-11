Под Краснодаром мужчина с собакой напал на соседку, у нее серьезные повреждения

Полиция Адыгеи проверяет информацию о нападении на жительницу поселка Яблоновского

Информация о нападении появилась 11 февраля в телеграм-канале Typodar. В публикации сообщили, что на женщину напал сосед и «жестоко покалечил ее». Там опубликовали текст от дочери потерпевшей, где та рассказала о том, что из-за случившегося мать пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. «На мою маму в ее доме в субботу напал сосед. Избивал ее, пока ее кусала его собака, стафф. Она чудом выбежала на улицу, где он продолжил ее бить, а вокруг стояли люди, боясь подойти. Она вырвалась, дошла до магазина почти голая, в грязи, там ей вызвали скорую. По приезде сразу подключили к аппарату ИВЛ», — говорится в тексте.





По словам дочки, у женщины диагностировали сотрясение мозга:

«Раны такие глубокие, речь идет об ампутации руки, выбиты зубы, перелом носа, перелом другой руки, почти оторвана была пятка на ноге». Рассказчица также выразила обеспокоенность тем, что полиция не арестовала напавшего мужчину. В пресс-службе МВД по Адыгее 11 февраля сообщили порталу Юга.ру, что сейчас по факту публикации в соцсетях проводится проверка. Позже на сайте ведомства появилось официальное сообщение об инциденте. Там сказано, что он произошел около 23:00 7 февраля.