На Кубани мужчину осудили за разбойное нападение на 94-летнюю пенсионерку
В Усть-Лабинске в ноябре суд приговорил мужчину к восьми годам колонии за разбойное нападение на пенсионерку
Суд установил, что 1 мая 35-летний местный житель вместе с сообщником проник в квартиру 94-летней пенсионерки, за которой ухаживала его мать. Там злоумышленники ударили пожилую женщину по голове и другим частям тела, после чего похитили 15 тыс. рублей.
Позже мать одного из мужчин нашла пенсионерку и вызвала скорую и полицию. При этом женщина не знала, что к преступлению причастен ее сын.
Суд признал 35-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщник находится в розыске, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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