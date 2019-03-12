Сотрудники фермы в Кавказском районе рассказали, что коровы продолжают умирать от неизвестной болезни
Уволившиеся сотрудники фермы в Кавказском районе, на которой массово гибли коровы, рассказали, что животные продолжают умирать
Как сообщали Юга.ру, в конце февраля «Новая газета» выпустила материал о массовом падеже коров на ферме в Кавказском районе. Издание рассказало о неизвестной болезни, из-за которой уже восемь месяцев гибнут животные. Их мясо и молоко отдают на продажу, и людям может угрожать опасность.
Журналист ростовской газеты «Крестьянин» Глеб Голод в начале марта побывал в хозяйстве ОАО «Степное» и поговорил с сотрудниками, которые после возбуждения нескольких уголовных дел вынуждены были уволиться с фермы по собственному желанию.
В материале «Коровы сдохли, но мясо не пропало» Глеб Голод приводит ряд комментариев бывших работников, которые согласились поговорить с ним на условиях анонимности. Многие сотрудники, по информации издания, написали заявление об уходе по собственному желанию из-за сокрытия массового падежа. Они утверждают, что падеж коров был и продолжается до сих пор. По их данным, с августа по сентябрь умерло около 100 животных. Сейчас из 600 голов дойного стада в живых осталось примерно 250.
Ни один из бывших работников хозяйства не стал отрицать факт гибели коров. Кроме того, сотрудница, которая все еще работает на ферме, сообщила, что животные до сих пор болеют и умирают. Она отметила, что у коров больные копыта и они хромают.
Бывшие сотрудники отметили, что падеж был не во всех корпусах — где-то его не было вовсе. Несмотря на это, каждый день на ферме умирает по 3-4 коровы.
«Они у нас гнилые, больные. А молоко как забирали на переработку, так и забирают. То же и с мясом», — прокомментировал один из работников.
Часть животных, по словам источников, хоронят на импровизированном скотомогильнике за фермой. Находящаяся под следствием бывшая заведующая фермой Амалия Сергеева (она находится в СИЗО) предлагала показать, где находится незаконный могильник, но следователь отклонил ее ходатайство.
До сих пор среди сотрудников нет единого мнения по поводу того, от чего умирают животные. Некоторые считают, что коровы заболели при перевозке из-за отсутствия санитарной обработки машин, в которых их перевозили.
«Коров привезли не очень хороших изначально. Они перемешались с нашими, и пошел падеж. Кто их знает, от чего умирать начали, они хромые приехали сразу, маститные», — рассказал журналисту один из собеседников.
По данным издания, мясо умерших коров продают на скотобойню в Курганинском районе, а молоко в «Степном» закупает один из кубанских молзаводов.
Как писали Юга.ру, пресс-службы администраций Кавказского и Курганинского районов не прокомментировали ситуацию.
В краевом департаменте ветеринарии сообщили, что на территории этих двух районов не зарегистрированы особо опасные и общие для человека и животных заболевания.
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