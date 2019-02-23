«Новая газета»: На фермах Кубани от неизвестной болезни гибнет скот. Мясо идет на продажу, люди могут заразиться, но это скрывают

«Новая газета» рассказала о неизвестной болезни, из-за которой уже восемь месяцев гибнут животные на фермах Краснодарского края. Их мясо и молоко отдают на продажу, и людям может угрожать опасность

По данным издания, массово болеет и дохнет крупнорогатый скот в Курганинском и Кавказском районах. Это происходит с июля (начался падеж на фермерских хозяйствах, принадлежащих семейству главы Кавказского района Виталия Очкаласова), и карантин на фермах, где заражен скот, до сих пор не объявлен.

«От чего умирают животные и опасно ли заболевание для людей — не установлено. Молоко, полученное от заболевших коров, уходит на реализацию. Павший скот продают местным заготовителям на переработку и производство мясопродуктов. Губернатор Краснодарского края, прокуратура, следственный комитет, краевое ветеринарное управление — в курсе, но никто не реагирует. Информацию об эпидемии от населения скрывают», — пишет «Новая».

Как рассказала изданию бывший ветеринарный фельдшер хозяйства «Воздвиженская» в Курганинском районе Полина Брызгалова (ее уволили после попыток повлиять на ситуацию), в июле на ферме стал дохнуть молодняк — телята от 1 до 10 дней. Вскрытие не дало понять, чем заболели животные, а экспресс-тесты свидетельствовали о наличии как минимум рото-коронавируса и стрептококка — болезней, от которых в хозяйстве не прививали. Точный диагноз должны были поставить сотрудники местного ветуправления, но, по словам Брызгаловой, руководство фермы запретило обращаться туда, чтобы скрыть падеж.

Несмотря на это, Брызгалова сообщила о падеже лично заведующей Курганинским ветуправлением, в «Воздвиженскую» приехала группа специалистов, но они обследовали коров на наличие совсем других вирусов. Причину массовой смерти животных так и не установили.

После того, как Брызгалова пожаловалась владелице агрофермы Татьяне Очкаласовой, животных привили от рото-коронавируса, но распространение болезни это не остановило. Вскоре зараза перекинулась на другие фермы хозяйства.

Следующими заразились животные на ферме «Степное» в Кавказском районе, она также принадлежит Татьяне Очкаласовой — дочери главы района. Это произошло после того, как на ферму перевезли коров с «Воздвиженской». Заведующая «Степным» Амалия Сергеева рассказала, что пыталась убедить не делать этого лично Виталия Очкаласова, однако собственник настоял на перемещении скота. В августе в «Степном» тоже начал погибать скот, к концу месяца в день умирало уже до 10 животных.

«Сразу после родов коровы прекращали есть, сильно кашляли, резко теряли в весе и буквально за несколько дней превращались, по сути, в мумий. Вскрытие телят показывало, что все они родились с белыми от гноя легкими. Такие симптомы могли свидетельствовать о туберкулезе, который у крупно-рогатого скота является высоко заразным, не поддается эффективному лечению и передается людям», — отмечает «Новая».

Ветеринарный врач «Степного» Александр Сергеев скрывал падеж и стал продавать погибших от болезни коров предпринимателю из Курганинского района Арарику Багдасаряну (его ИП «производит мясо в охлажденном виде») по цене 65 рублей за килограмм — это не отрицают ни сам Сергеев, ни Багдасарян, отмечает издание. По документам коровы проходили как выбракованные.

В сентябре в «Степном» началась эпидемия. 10 сентября Сергеев связался с Очкаласовыми и рассказал им о ситуации. На следующий день его, его жену Амалию и бригадира Андрея Волошина (он исполнял обязанности Сергеевой во время ее отпуска) вызвали в головной офис Татьяны Очкаласовой в хуторе Привольном. Там их встретили Очкаласовы, сотрудники ОМВД по Кавказскому району и местного следственного отдела.

Позже Сергеев заявил в краевое управление СКР о том, что Виталий Очкаласов (сын главы района) избил его, требуя сознаться в краже животных, которые фактически пали. При этом сотрудники «Степного» утверждают, что рассказали о реальной ситуации в присутствии полицейских и следователей.

После беседы в Привольном полицейские отвезли Сергеевых и Волошина в «Степное», где после пересчета скота составил на Сергеева явку с повинной. 1 октября в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в хищении 120 коров и причинении ущерба в особо крупном размере.

«После 11 сентября ничего в "Степном" не изменилось: коровы продолжали болеть и дохнуть, а с предпринимателем Багдасаряном был заключен новый договор, и он продолжил вывозить с фермы мертвых коров», — пишет «Новая».

На ситуацию пыталась повлиять Сергеева — она дважды обращалась в прокуратуру Кавказского района и Управления ветеринарии Краснодарского края, требуя срочно направить специалистов для выяснения причин массовой гибели КРС, но реакции не последовало. На бездействие районного прокурора она пожаловалась прокурору края. В ноябре ей вменили «организацию преступной группы и осуществление общего покровительства тайному хищению в особо крупном размере», хотя ранее она проходила по делу свидетелем.

Проверку по обращениям Сергеевой провели только в ноябре, спустя два месяца после ее первого сигнала о пандемии. Однако вместо коров представители ветинспекции, специалисты ветнадзора и сотрудники прокуратуры проверили в «Степном» собак — на наличие вакцинации от глистов и бешенства. Что касается эпидемии, специалисты заявили, что «информация о вынужденном убое больных животных и животных в состоянии агонии, а также реализации мяса от их убоя не подтвердилась… в связи с отсутствием документов, подтверждающих [эти] факты».