В Госдуме собрались принудительно лечить злостных алкоголиков
Депутат Госдумы Николай Говорин 11 февраля рассказал, как власти собираются бороться с алкоголизмом в стране
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» объяснил, что представляет собой новый законопроект об обязательном лечении граждан с алкоголизмом.
По словам депутата, документ может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже этой весной. Если проект примут, суд сможет отправлять человека на медицинское обследование для диагностирования алкогольной зависимости и последующее лечение, а также на реабилитацию.
«Лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, и осуществляться в наркологическом диспансере. Уклонение от этого лечения и неисполнение решения суда повлечет дополнительные санкции», — рассказал Говорин.
Он подчеркнул, что инициатива может коснуться «только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих».
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Парламентарий напомнил, что сейчас подобные нормы уже действуют в отношении лиц, страдающих наркоманией, написал RT.
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Минздраве рассказали, что в России количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года снизилось почти на 40%, а число страдающих от алкоголизма за пять лет сократилось на 22%.
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