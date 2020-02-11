В Госдуме собрались принудительно лечить злостных алкоголиков

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Депутат Госдумы Николай Говорин 11 февраля рассказал, как власти собираются бороться с алкоголизмом в стране

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» объяснил, что представляет собой новый законопроект об обязательном лечении граждан с алкоголизмом.

Читайте также:

По словам депутата, документ может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже этой весной. Если проект примут, суд сможет отправлять человека на медицинское обследование для диагностирования алкогольной зависимости и последующее лечение, а также на реабилитацию.

«Лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, и осуществляться в наркологическом диспансере. Уклонение от этого лечения и неисполнение решения суда повлечет дополнительные санкции», — рассказал Говорин.

Он подчеркнул, что инициатива может коснуться «только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих».

Читайте также:

Парламентарий напомнил, что сейчас подобные нормы уже действуют в отношении лиц, страдающих наркоманией, написал RT.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Минздраве рассказали, что в России количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года снизилось почти на 40%, а число страдающих от алкоголизма за пять лет сократилось на 22%.

Алкоголь Госдума РФ Законопроекты

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На трассе в Туапсинском районе мужчина попал под три машины
В Госдуме собрались принудительно лечить злостных алкоголиков
Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова
В Краснодаре начали выдавать компенсации по недостроям. Юга.ру выяснили, как дольщики могут вернуть свои деньги
Женщина погибла под колесами иномарки в Краснодаре
В Адыгее бывшую начальницу почты осудили за хищение 800 тыс. рублей

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале