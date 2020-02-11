В Госдуме собрались принудительно лечить злостных алкоголиков

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» объяснил, что представляет собой новый законопроект об обязательном лечении граждан с алкоголизмом.

По словам депутата, документ может быть внесен на рассмотрение в Госдуму уже этой весной. Если проект примут, суд сможет отправлять человека на медицинское обследование для диагностирования алкогольной зависимости и последующее лечение, а также на реабилитацию.

«Лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, и осуществляться в наркологическом диспансере. Уклонение от этого лечения и неисполнение решения суда повлечет дополнительные санкции», — рассказал Говорин.

Он подчеркнул, что инициатива может коснуться «только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих».