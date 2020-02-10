В Минздраве рассказали, что каждый третий россиянин — «тихий» алкоголик

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 миллилитров крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», — объяснил главный нарколог Минздрава.

Брюн в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ рассказал, что порядка 30% россиян — «тихие» алкоголики.

По его данным, эта категория людей умирает в результате остановки сердца, поэтому в статистику летальных исходов из-за алкогольной зависимости они не попадают.

«Они никуда не обращались, это тихие алкоголики: пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — сказал Брюн.