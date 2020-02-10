В Минздраве рассказали, что каждый третий россиянин — «тихий» алкоголик
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн 10 февраля сообщил, сколько жителей России злоупотребляют алкоголем. Спойлер — много
Брюн в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ рассказал, что порядка 30% россиян — «тихие» алкоголики.
«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 миллилитров крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», — объяснил главный нарколог Минздрава.
По его данным, эта категория людей умирает в результате остановки сердца, поэтому в статистику летальных исходов из-за алкогольной зависимости они не попадают.
«Они никуда не обращались, это тихие алкоголики: пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — сказал Брюн.
Как прокомментировал телеканалу «360» слова Брюна главный врач Клиники психологической адаптации Алексей Магалиф, понятия «тихого» алкоголизма не существует — есть несколько стадий алкогольной зависимости.
«Речь идет о психоактивном веществе, с помощью которого человек меняет свое психическое состояние. Если он каждый день находится в состоянии алкогольного опьянения, неважно какой степени, это означает, что у него сформировалась психическая зависимость от алкоголя. В первую очередь меняется нервная система, меняется психика человека. Это основной орган, который подвержен в первую очередь», — добавил Магалиф.
Эксперт призвал обращаться к специалистам при обнаружении симптомов алкогольной зависимости.
Как писали Юга.ру, ранее Евгений Брюн давал рекомендации по выбору алкоголя на Новый год, а также рассказывал, что число обратившихся за помощью нарколога россиян за 10 лет сократилось на 35%.
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