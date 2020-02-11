В Анапе загорелся цех по производству металлопластиковых конструкций

Краснодарский край

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В Анапе ночью 11 февраля произошел пожар на площади 320 кв. метров, пять человек эвакуировали

Сообщение о возгорании в цехе по производству металлопластиковых конструкций в станице Анапской на улице Промышленной поступило спасателям в 3:16. Огонь на площади 320 кв. метров потушили в 6:25.

Из здания эвакуировали пять человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне в поселке Краснодарском загорелась котельная. Предварительно, около 500 человек в нескольких домах остались без теплоснабжения. Кроме того, в Славянске-на-Кубани в тот же день произошел пожар в частном доме, пострадали три человека.

Анапа МЧС Пожары

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