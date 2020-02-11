Три человека пострадали при пожаре на Кубани
В Славянске-на-Кубани вечером 10 февраля произошел пожар в частном доме, где пострадали трое
Сообщение о возгорании в частном доме в садовом товариществе «Хуторок» на улице 5-й проезд поступило спасателям в 19:58. Уже в 20:38 пожарные потушили огонь в деревянном доме на площади 70 кв. метров.
В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что пожар случился из-за хлопка газового баллона. Среди пострадавших есть 14-летняя девочка. Следственный комитет начал проверку.
Напомним, в поселке под Краснодаром 10 февраля загорелась котельная и несколько домов остались без теплоснабжения. Ориентировочное количество людей, в квартирах у которых нет тепла, составляет около 500 человек.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.