Три человека пострадали при пожаре на Кубани

В Славянске-на-Кубани вечером 10 февраля произошел пожар в частном доме, где пострадали трое

Сообщение о возгорании в частном доме в садовом товариществе «Хуторок» на улице 5-й проезд поступило спасателям в 19:58. Уже в 20:38 пожарные потушили огонь в деревянном доме на площади 70 кв. метров.

В результате пожара пострадали три человека, их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что пожар случился из-за хлопка газового баллона. Среди пострадавших есть 14-летняя девочка. Следственный комитет начал проверку.