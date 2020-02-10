В Новороссийске мужчина за удар фельдшера по лицу получил 1,5 года колонии

В Новороссийске в феврале суд вынес приговор мужчине, который год назад ударил фельдшера «скорой помощи» по лицу

Суд установил, что днем 10 февраля 2019 года в Новороссийске женщина вызвала в квартиру бригаду скорой помощи для своего пьяного 38-летнего сына, который регулярно выпивал. Однако мужчина отказался от медицинской помощи, агрессивно себя вел и ударил фельдшера бригады по лицу. Позже у врача диагностировали контузию головного мозга.

Мужчину обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи осуществлением данным лицом служебной деятельности). Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил требования потерпевшего и взыскал 50 тыс. рублей за моральный вред и материальный ущерб.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что суд учел обстоятельство, отягчающее наказание, — состояние алкогольного опьянения. При этом мужчина признал вину и раскаялся.