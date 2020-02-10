В Новороссийске мужчина за удар фельдшера по лицу получил 1,5 года колонии
В Новороссийске в феврале суд вынес приговор мужчине, который год назад ударил фельдшера «скорой помощи» по лицу
Суд установил, что днем 10 февраля 2019 года в Новороссийске женщина вызвала в квартиру бригаду скорой помощи для своего пьяного 38-летнего сына, который регулярно выпивал. Однако мужчина отказался от медицинской помощи, агрессивно себя вел и ударил фельдшера бригады по лицу. Позже у врача диагностировали контузию головного мозга.
Мужчину обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи осуществлением данным лицом служебной деятельности). Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил требования потерпевшего и взыскал 50 тыс. рублей за моральный вред и материальный ущерб.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что суд учел обстоятельство, отягчающее наказание, — состояние алкогольного опьянения. При этом мужчина признал вину и раскаялся.
Напомним, 17 февраля 2018 года в Сочи пьяный мужчина во время конфликта напал на прибывших по вызову фельдшера и водителя скорой помощи. Позже его приговорили к лишению свободы на 2,5 года в колонии-поселении.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.