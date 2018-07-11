Сочинец получил 2,5 года за нападение на фельдшера и водителя скорой

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя по делу о нападении на фельдшера и водителя скорой

Как сообщали Юга.ру, 17 февраля на ул. Петрозаводской пьяный мужчина во время конфликта напал на прибывших по вызову фельдшера и водителя скорой помощи. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Следственный комитет 21 февраля сообщил, что фельдшер была избита и получила перелом копчика, а водитель скорой ранен ножом. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям — ч.1 ст.112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

Решением суда мужчина приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении.

По словам осужденного, поводом его агрессивного поведения было то, что сотрудники скорой «сначала стали заполнять бумаги» и не хотели оказывать помощь ему и его раненому родственнику, передает «Кавказский узел».