Власти Краснодара дали рекомендации по украшению зданий к Новому году

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 5 ноября представили рекомендации о том, как украшать витрины и фасады зданий к Новому году

Рекомендации по украшению витрин и фасадов зданий, световому оформлению улиц подготовил городской департамент архитектуры и градостроительства.

«До Нового года осталось не так много времени. Нужно максимально донести предложения по новогоднему убранству до предпринимателей: в ближайшее время организовать встречи, чтобы владельцы магазинов, кафе, офисных зданий знали и понимали, как мы предлагаем украсить город. В этом году специалисты предложили незатратные дизайнерские решения, которые помогут сформировать единое новогоднее оформление города, создать атмосферу праздника», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Главный архитектор города Наталья Машталир представила на совещании концепцию новогоднего оформления объектов потребительской сферы и офисных зданий. Она отметила, что решение приняли, опираясь на опыт предыдущих лет, и по итогам обсуждения с представителями бизнеса.

Департамент архитектуры и градостроительства рекомендовал не использовать красные, синие, зеленые, голубые, фиолетовые, розовые и мультицветные светодиодные гирлянды. Предпочтение отдали белым, теплым белым и желтым гирляндам, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, пространство перед магазином или кафе предложили украсить гирляндой с лампочками, которые не должны сильно гореть, чтобы не ослеплять пешеходов и водителей. Также предпринимателям посоветовали выбирать спокойные приглушенные тона и не сочетать более двух цветов при оформлении фасадов.

Напомним, в прошлом году Машталир также писала рекомендации по украшению фасадов, витрин и прилегающих территорий магазинов и кафе Краснодара к Новому году.

Архитектура Благоустройство Буддизм Краснодар Наталья Машталир Новый год

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