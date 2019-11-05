Власти Краснодара дали рекомендации по украшению зданий к Новому году
В администрации Краснодара 5 ноября представили рекомендации о том, как украшать витрины и фасады зданий к Новому году
Рекомендации по украшению витрин и фасадов зданий, световому оформлению улиц подготовил городской департамент архитектуры и градостроительства.
«До Нового года осталось не так много времени. Нужно максимально донести предложения по новогоднему убранству до предпринимателей: в ближайшее время организовать встречи, чтобы владельцы магазинов, кафе, офисных зданий знали и понимали, как мы предлагаем украсить город. В этом году специалисты предложили незатратные дизайнерские решения, которые помогут сформировать единое новогоднее оформление города, создать атмосферу праздника», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Главный архитектор города Наталья Машталир представила на совещании концепцию новогоднего оформления объектов потребительской сферы и офисных зданий. Она отметила, что решение приняли, опираясь на опыт предыдущих лет, и по итогам обсуждения с представителями бизнеса.
Департамент архитектуры и градостроительства рекомендовал не использовать красные, синие, зеленые, голубые, фиолетовые, розовые и мультицветные светодиодные гирлянды. Предпочтение отдали белым, теплым белым и желтым гирляндам, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, пространство перед магазином или кафе предложили украсить гирляндой с лампочками, которые не должны сильно гореть, чтобы не ослеплять пешеходов и водителей. Также предпринимателям посоветовали выбирать спокойные приглушенные тона и не сочетать более двух цветов при оформлении фасадов.
Напомним, в прошлом году Машталир также писала рекомендации по украшению фасадов, витрин и прилегающих территорий магазинов и кафе Краснодара к Новому году.
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