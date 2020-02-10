В Сочи 14-летняя девочка выпала из окна

Следователи проводят проверку после гибели девочки 9 февраля в Сочи

Трагедия произошла на улице Дагомысской. Школьница выпала с девятого этажа и погибла. По словам свидетелей, девочку пытались спасти прибывшие на место медики, но она умерла, написал портал «ЧП Сочи».

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что для установления всех обстоятельств произошедшего по факту гибели девочки возбудили уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.