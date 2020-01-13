На Кубани девятиклассница выпала из окна школы
Ученица школы хутора Трудобеликовский в Красноармейском районе выпала из окна третьего этажа учебного учреждения и получила травмы
Инцидент произошел 13 января в хуторской школе № 39.
«Установлено, что учащаяся 9-го класса отпросилась с урока и вышла в туалет, в последующем выпала из окна третьего этажа образовательной организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Девочка получила закрытый перелом таза и ушиба головы, ее доставили в больницу.
По факту инцидента в школе проводят проверку. Сотрудники прокуратуры выясняют причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. Кроме того, ведомство оценит принимаемые администрацией школы меры по обеспечению безопасности учащихся и контролю за их поведением.
Также проверку организовал территориальный отдел СКР по краю.
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