В Армавире школьница выпала с балкона многоэтажки
В Армавире 2 февраля начали проверку после падения 13-летней девочки с балкона многоэтажного дома
По данным из соцсетей, около 17:00 в десятиэтажном доме на улице Азовской отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент подростки вышли на балкон и 13-летняя девочка упала вниз. Жительница первого этажа вызвала полицию и скорую.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту произошедшего организовали доследственную проверку. Девочка жива, она находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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