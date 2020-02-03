В Армавире школьница выпала с балкона многоэтажки

Краснодарский край

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В Армавире 2 февраля начали проверку после падения 13-летней девочки с балкона многоэтажного дома

По данным из соцсетей, около 17:00 в десятиэтажном доме на улице Азовской отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент подростки вышли на балкон и 13-летняя девочка упала вниз. Жительница первого этажа вызвала полицию и скорую.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту произошедшего организовали доследственную проверку. Девочка жива, она находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в середине января ученица школы в Красноармейском районе выпала из окна третьего этажа учебного учреждения и получила травмы. Кроме того, в ночь на 31 января в Новороссийске мужчина насмерть разбился после падения из окна многоэтажки. 

Армавир Следственный комитет Школьники

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