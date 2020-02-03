В Армавире школьница выпала с балкона многоэтажки

По данным из соцсетей, около 17:00 в десятиэтажном доме на улице Азовской отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент подростки вышли на балкон и 13-летняя девочка упала вниз. Жительница первого этажа вызвала полицию и скорую.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту произошедшего организовали доследственную проверку. Девочка жива, она находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.