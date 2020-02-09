В Краснодаре горела квартира в многоэтажке

Краснодарский край

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Вечером 8 декабря произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Около 19:15 дежурному Мам сообщили о возгорании в доме на улице Школьной, 5. Сгорели вещи на площади 10 кв. метров. 

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В 19:32 огонь был полностью потушен. Ликвидацией занимались 6 пожарных машин и 20 спасателей.

Накануне юга.ру писали о том, что в Московском районе при пожаре в доме погибли мужчина и женщина.

Краснодар МЧС Пожары

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