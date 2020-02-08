Мужчина и женщина погибли при пожаре на Кубани

В Московском районе следователи проводят проверку после смерти двух человек при пожаре 6 февраля

По предварительным данным, вечером 6 февраля на улице Кирова в селе Унароково мужчина заметил задымление в соседнем доме и вызвал пожарных. Когда огонь потушили, спасатели нашли тела 49-летнего хозяина дома и его 65-летней знакомой.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина возгорания, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.