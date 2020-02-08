Мужчина и женщина погибли при пожаре на Кубани
В Московском районе следователи проводят проверку после смерти двух человек при пожаре 6 февраля
По предварительным данным, вечером 6 февраля на улице Кирова в селе Унароково мужчина заметил задымление в соседнем доме и вызвал пожарных. Когда огонь потушили, спасатели нашли тела 49-летнего хозяина дома и его 65-летней знакомой.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина возгорания, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На Кубани спасатели часто находят тела людей после пожаров в домах. Например, 27 января в Хадыженске загорелся заброшенный дом, там погибла 59-летняя женщина. В тот же день трехлетний мальчик и его годовалый брат умерли при пожаре в Ставропольском крае.
В ночь на 2 февраля в Абинском районе в частном доме случился пожар, в результате которого погиб мужина.
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