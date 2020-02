Возле Горячего Ключа пропал 53-летний мужчина

View this post on Instagram

️ВНИМАНИЕ!!! Пропал человек! Мосияченко Олег Викторович, 1967 года рождения, проживающий в поселке Кутаис. 31.01.2020 года в утреннее время вышел из дома, домой не вернулся. Возможно, был одет: шапка шерстяная тёмного цвета, куртка кожаная чёрного цвета, комбинезон синего цвета, сапоги высокие чёрного цвета. Приметы: рост 184см, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, нос прямой, брови широкие. Особые приметы: картавит, отсутствуют два верхних передних зуба. Если Вы обладаете информацией о без вести пропавшем просим сообщить по тел.: 89898208871, 89615859596, 886159 3-52-91 или 102. #горячийключ #гкновости #гкпоиск