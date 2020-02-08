Возле Горячего Ключа пропал 53-летний мужчина
В поселке Кутаис с января ищут без вести пропавшего Олега Мосияченко
Мужчина вышел из дома в поселке Кутаис утром 31 января и до сих пор не вернулся. Предварительно, на нем была шерстяная темная шапка, черная кожаная куртка, синий комбинезон и черные высокие сапоги.
Рост у 53-летнего Олега Мосияченко 184 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, прямой нос и широкие брови.
Особые приметы: пропавший картавит и у него нет двух передних зубов, сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.
Всех, кто обладает информацией о без вести пропавшем просим сообщить по телефону: 8 (989) 820-88-71, 8 (961) 585-95-96, 8 (861) 593-52-91 или 102.
Ранее Юга.ру писали, что на Кубани разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала без вести вечером 30 января. Кроме того, в краевой столице разыскивают 80-летнюю пенсионерку, которая 6 февраля ушла из дома и пропала без вести. Она исчезает не первый раз
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��️ВНИМАНИЕ!!! Пропал человек! Мосияченко Олег Викторович, 1967 года рождения, проживающий в поселке Кутаис. 31.01.2020 года в утреннее время вышел из дома, домой не вернулся. Возможно, был одет: шапка шерстяная тёмного цвета, куртка кожаная чёрного цвета, комбинезон синего цвета, сапоги высокие чёрного цвета. Приметы: рост 184см, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, нос прямой, брови широкие. Особые приметы: картавит, отсутствуют два верхних передних зуба. Если Вы обладаете информацией о без вести пропавшем просим сообщить по тел.: 89898208871, 89615859596, 886159 3-52-91 или 102. #горячийключ #гкновости #гкпоиск
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