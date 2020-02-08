Возле Горячего Ключа пропал 53-летний мужчина

Мужчина вышел из дома в поселке Кутаис утром 31 января и до сих пор не вернулся. Предварительно, на нем была шерстяная темная шапка, черная кожаная куртка, синий комбинезон и черные высокие сапоги.

Рост у 53-летнего Олега Мосияченко 184 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, прямой нос и широкие брови.

Особые приметы: пропавший картавит и у него нет двух передних зубов, сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Всех, кто обладает информацией о без вести пропавшем просим сообщить по телефону: 8 (989) 820-88-71, 8 (961) 585-95-96, 8 (861) 593-52-91 или 102.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала без вести вечером 30 января. Кроме того, в краевой столице разыскивают 80-летнюю пенсионерку, которая 6 февраля ушла из дома и пропала без вести. Она исчезает не первый раз