В Краснодаре второй раз за полгода пропала 80-летняя женщина

Краснодарский край

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В Краснодаре разыскивают 80-летнюю пенсионерку, которая 6 февраля ушла из дома и пропала без вести. Она исчезает не первый раз

Первый раз Нина Журавлева ушла из дома на улице 2-я Линия в октябре 2019 года. Тогда родственники рассказали, что она направилась в сторону Привокзальной площади, после чего ее больше не видели. Сообщалось, что женщине необходима медицинская помощь, так как она могла потерять память.

6 февраля пенсионерка снова пропала. Она вышла из дома в 16:00 и не вернулась, написали в краевой группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте».

Приметы разыскиваемой: рост — 165 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. На ней была черная стеганая куртка до колена, голубые джинсы, бордовый свитер, черные туфли и бежевый берет.

Сейчас полиция занимается поисками женщины, сообщил 7 февраля порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. Всех, кто видел Нину Журавлеву или что-то знает о ее местонахождении, просят обратиться в отдел полиции на улице Гагарина, 103 или сообщить по телефонам 8 (861) 226-52-228-800-700-54-52 либо 102.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала без вести вечером 30 января. 

Краснодар Пенсионеры Полиция Пропавшие без вести

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