В Сочи жильцов аварийного общежития пообещали расселить в 2020 году

В Сочи жильцов аварийного общежития на улице Видовой, 33 пообещали расселить в течение 2020 года

Общежитие на Видовой признали опасным для проживания в 2017 году. В декабре 2018 года жильцы дома записали обращение к губернатору края Вениамину Кондратьеву, в котором потребовали предоставить им новое жилье. Они указали, что местные чиновники предлагают им места по соцнайму в ветхих сочинских общежитиях и компенсацию собственникам около 500 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года суд признал дом аварийным и подлежащим сносу. Власти Сочи заявляли, что для расселения людей планируют построить новый многоэтажный дом.

4 февраля специалисты отметили ухудшение состояния дома — в здании пошли трещины. В связи с этим 150 семей временно расселили в других частях города.