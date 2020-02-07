В Сочи жильцов аварийного общежития пообещали расселить в 2020 году
В Сочи жильцов аварийного общежития на улице Видовой, 33 пообещали расселить в течение 2020 года
Общежитие на Видовой признали опасным для проживания в 2017 году. В декабре 2018 года жильцы дома записали обращение к губернатору края Вениамину Кондратьеву, в котором потребовали предоставить им новое жилье. Они указали, что местные чиновники предлагают им места по соцнайму в ветхих сочинских общежитиях и компенсацию собственникам около 500 тыс. рублей.
В ноябре 2019 года суд признал дом аварийным и подлежащим сносу. Власти Сочи заявляли, что для расселения людей планируют построить новый многоэтажный дом.
4 февраля специалисты отметили ухудшение состояния дома — в здании пошли трещины. В связи с этим 150 семей временно расселили в других частях города.
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7 февраля заместитель главы курорта Сергей Робилко на встрече с жильцами сообщил, что в доме остаются не расселенными 148 квартир из 195. 88 из них — муниципальные, оставшиеся 60 находятся в частной собственности. Он пообещал, что к концу 2020 года для нанимателей муниципальных квартир построят дом, а собственникам частных выплатят компенсации и помогут в приобретении жилья.
Вице-мэр обратил внимание на то, что строительство дома планируется начать в ближайшее время на улице 20-й Горнострелковой дивизии. Жильцы общежития, по его словам, получат ключи от квартир, полностью готовых для проживания.
Также Робилко отметил, что нынешние квартиры собственников в аварийном доме небольшие, — около 14-16 кв. метров. Компенсационную сумму им предложили вложить в новую квартиру за те же 14-16 кв. метров, а оставшуюся часть, которую необходимо будет добавить до минимальной однокомнатной квартиры (28 кв. метров), — оплатить в беспроцентную рассрочку. Пресс-служба мэрии отметила, что оставшиеся метры застройщик сможет предоставить по цене значительно ниже рыночной — около 50 тыс. рублей за квадрат.
На встрече объявили, что здание общежития ввели в режим локального ЧС. Его отключили от коммуникаций, чтобы избежать возгорания и затопления квартир, и организовали внутри дежурство спасателей. В свою очередь жильцам предложили разместиться в другом месте, добавили в пресс-службе.
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