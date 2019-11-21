В Сочи снесут аварийное общежитие, жильцов обещают расселить в новостройку

Общежитие на улице Видовой, 33 суд признал аварийным и подлежащим сносу. В 2017 году прокурорская проверка выявила, что дом представляет опасность для жизни, в любой момент здание может обрушиться. В декабре 2018 года жильцы аварийного общежития записали обращение к губернатору, в котором потребовали предоставить им новое жилье. Они обратили внимание главы региона на то, что местные чиновники предлагают жилье по соцнайму в ветхих общежитиях города и компенсацию собственникам около 500 тыс. рублей.

«Для расселения аварийного дома в Сочи планируется построить высотку. Строительство нового многоквартирного дома поможет решить проблему расселения 350 человек, проживающих на Видовой, 33», — прокомментировали 21 ноября в пресс-службе мэрии курорта.

Там добавили, что работы по расселению жильцов уже начались. Из 195 проживающих в доме семей осталось меньше 150. Часть из них — собственники квартир, часть проживают по договору соцнайма. Все они должны в следующем году переехать в новое жилье либо получить компенсационную выплату.

По состоянию на 1 ноября собственникам уже выплатили больше 41 млн рублей возмещения за изымаемые жилые помещения, заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в октябре в Сочи начали демонтировать подпорную стену на улице Чапаева, которая в сентябре едва не рухнула на дом многодетной семьи.