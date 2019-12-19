Мэр Сочи экстренно выехал к домам, где ветераны «живут как бомжи». Но там не живет ни одного ветерана
Мэрия Сочи проверила информацию, озвученную на пресс-конференции президента Владимира Путина, о бесчинствах в отношении ветеранов
На ежегодной пресс-конференции Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков рассказал о журналистском расследовании, которое показало, что специальные дома для ветеранов в Сочи превращены в трущобы или ночлежки, ветераны там живут как бездомные. По его словам, «региональные власти запустили эти объекты, заселяют туда посторонних людей и зарабатывают на этом», а «ветераны страдают от этого».
Путин поручил устранить подобные бесчинства.
В «расследовании» издания речь шла о домах по адресам Мацестинская, 9/1 и 17, которые были построены как социальное жилье в 2006 году.
Сразу после пресс-конференции мэр Сочи Алексей Копайгородский оперативно создал рабочую группу с участием и.о. прокурора города и чиновников мэрии и выехал вместе с ними к указанным домам.
Выяснилось, что сейчас в обоих домах не проживает ни одного ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. При этом ранее мэрия соообщала, что в построенные дома заселили участников и ветеранов войны.
Оба дома являются муниципальной собственностью и переданы администрации Хостинского района, которая уполномочена управлять объектами жилфонда за исключением помещений, переданных в собственность граждан.
«Квартиры предоставлены в качестве служебных гражданам в связи с трудовыми отношениями с органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, а также участковому уполномоченному полиции, а также гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление в соответствии с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ или во исполнение решений судов, вступивших в законную силу по договорам социального найма», — уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.
Дома не являются аварийными и подлежащими сносу. По итогам осмотра и встречи с местными жителями рабочая группа приняла решение провести там косметический ремонт: жители пожаловались на подтекающую крышу, на воду в подвалах и на неблагоустроенную территорию у дома.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию, заявил, что с 2006 года не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии.
В ситуации разбирается СКР по Краснодарскому краю.
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