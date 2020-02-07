На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка «Кубанский метр» Яны Васильевой

Экспозиция представляет собой инсталляцию, в которой фотонатюрморты сервированы в кубический метр. По словам кураторов Маши Орловой и Елены Ищенко, зрителям сначала может показаться, что композиция выполнена небрежно, как будто «так и было». Однако, отмечают они, некоторые кадры скажут обратное — все продумано и тщательно выверено, каждая косточка и каждый комочек земли на своем, единственно верном месте.

Выставка стала составляющей проекта «Дефрагментация» 2017 года. Еще одну его часть можно будет увидеть на экспозиции «Море волнуется раз» 7 февраля в рамках открытия центра современного искусства «Типография» на новом месте.

Название проекта дает отсылку к процедуре оптимизации и ускорению работы компьютеров. Она достигается путем объединения разрозненных фрагментов файлов для повышения скорости считывания данных с жесткого диска. В «Кубанском метре» Яна Васильева переносит процесс дефрагментации на восприятие и мышление, чтобы зритель имел возможность самопознания и углубленного взгляда в эпоху клипового мышления.

Посетить выставку можно до 20 февраля. Экспозиция работает круглосуточно без выходных. Организаторы предупреждают, что конструкция Шуховской башни — памятник архитектуры, поэтому там запрещено оставлять мусор. Кроме того, ответственность за безопасность во время посещения выставки лежит на посетителях.