Обновленный Центр современного искусства «Типография» откроется в Краснодаре

Ранее ЦСИ «Типография» находился в центре города Краснодара, но летом прошлого года стало известно, что Центр современного искусства переезжает на новое место.

Этим новым местом стал один из корпусов на территории завода ЗИП по адресу: улица Зиповская, д. 5/33. Официальное открытие запланировано на 9 февраля текущего года. Далее центр будет работать с 12:00 до 21:00. Здесь же по-прежнему будет работать галерея RedGift, Краснодарский институт современного искусства (КИСИ) и детская творческая лаборатория. У «Типографии» в новом помещении появился большой выставочный зал, библиотека, лекторий, зоны для досуга и отдыха. Также планируется открыть книжный магазин и кафе. Для этого организован сбор на краудфандинговой платформе. Автором нового творческого пространства стала архитектор Полина Литвиненко. Ранее она работала над пространством Музея современного искусства «Гараж» в составе архитектурного бюро FORM.

Центр современного искусства «Типография» откроется выставкой «Море волнуется раз». Будут представлены работы 25 художников, а над выставкой работали 15 кураторов проекта.

«В этом месте, этой выставкой, прямо сейчас начинается новый этап в жизни "Типографии" — работников и работниц центра; всех наших посетителей, настоящих и будущих; художников и художниц, которые здесь учились, которые делали работы для коллективных проектов или персональных выставок, которые работали в нашей общей мастерской; тех, кто просто приходит сюда поработать, посмотреть кино или почитать книжку. Начало большого этапа — не только пересмотр стратегий и планы на будущее, это еще и возможность оглянуться назад, осознать, какой путь мы прошли и насколько это "мы" большое, многосоставное и разнообразное. "Море волнуется раз" — выставка как раз про это "мы". Точно самая большая выставка за всю историю "Типографии", и за каждым участником и участницей скрывается своя история взаимодействия с "Типографией"», — рассказала куратор Елена Ищенко.