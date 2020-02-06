Участникам инвестфорума в Сочи, который перенесли из-за коронавируса, компенсируют расходы

Участники Российского инвестиционного форума в Сочи, который перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, получат компенсации расходов на транспорт и проживание

Об этом сообщили организаторы форума, через которых проходит регистрация на мероприятие, — фонд «Росконгресс».

Участники и гости РИФ, которые бронировали услуги проживания и транспортного обеспечения через сервисную службу фонда и отменившие свою поездку, смогут получить полную компенсацию расходов в связи с переносом сроков проведения мероприятия, говорится на сайте фонда.

Российский инвестиционный фору должен был пройти в парке науки и искусства «Сириус» с 12 по 14 февраля. Там ожидалось не менее 8 тыс. участников, в том числе из других стран. Лейтмотивом экспозиции Краснодарского края должен был стать «Экспорт услуг». Сочи собирался представить семь проектов, которые позволили бы создать более 5 тыс. новых рабочих мест.

3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве России предложил перенести форум из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, заболевание начало распространяться в декабре 2019 года после вспышки пневмонии от неизвестного возбудителя в китайском городе Ухань. По данным на 6 февраля, новым типом коронавируса заразились более 28 тыс. человек. Умерли 565 человек, выздоровели 1382.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России коронавирус обнаружили у двух человек. В тот же день Россия закрыла свои границы с Китаем.