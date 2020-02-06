В Адыгее осудили старейшего вора в законе Волчка

В Адыгее вора в законе Владимира Волкова по прозвищу Волчок 4 февраля приговорили к четырем годам лишения свободы

В Адыгее вступил в силу обвинительный приговор в отношении криминального авторитета Владимира Волкова. Об этом порталу Юга.ру 6 февраля сообщили в пресс-службе Майкопского районного суда. Судебное решение вынесли 27 декабря 2019 года.

Согласно приговору, 70-летнего жителя Краснодара, известного в криминальных кругах по кличке Волчок, признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство организованной группой), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество организованной группой), ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). По совокупности преступлений его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако ему зачли период нахождения под стражей, который в сумме составил более 28 месяцев. Таким образом, Волков окажется на свободе уже в следующем году.

Кроме того, за участие в криминальной группе, мошенничестве, вымогательстве и использовании рабского труда сроки получили еще семь человек: Габриэль Арутюнов, Алексей Проворов, Александр Голембиевский, Олег Русаков, Мурат Совмиз, Рустам Тлехас и Мурат Шарифов. Однако всех их отпустили в зале суда из-за истечения сроков давности.