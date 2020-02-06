В Адыгее осудили старейшего вора в законе Волчка
В Адыгее вора в законе Владимира Волкова по прозвищу Волчок 4 февраля приговорили к четырем годам лишения свободы
В Адыгее вступил в силу обвинительный приговор в отношении криминального авторитета Владимира Волкова. Об этом порталу Юга.ру 6 февраля сообщили в пресс-службе Майкопского районного суда. Судебное решение вынесли 27 декабря 2019 года.
Согласно приговору, 70-летнего жителя Краснодара, известного в криминальных кругах по кличке Волчок, признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство организованной группой), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество организованной группой), ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). По совокупности преступлений его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако ему зачли период нахождения под стражей, который в сумме составил более 28 месяцев. Таким образом, Волков окажется на свободе уже в следующем году.
Кроме того, за участие в криминальной группе, мошенничестве, вымогательстве и использовании рабского труда сроки получили еще семь человек: Габриэль Арутюнов, Алексей Проворов, Александр Голембиевский, Олег Русаков, Мурат Совмиз, Рустам Тлехас и Мурат Шарифов. Однако всех их отпустили в зале суда из-за истечения сроков давности.
Как писали Юга.ру, против Волкова в 2011 году возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии). Тогда сообщалось, что ему грозит пожизненный срок. В том же году мужчину задержали в Краснодаре, однако ему удалось уйти от правосудия.
В 2013 году Волчка объявили в розыск и вновь задержали уже в 2017 году. В 2018-м суд обратил в доход государства почти 1 млн долларов, изъятый во время расследования уголовного дела об организации преступного сообщества.
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Кто такой Владимир Волков
По данным ИА «Прайм Крайм», коренной краснодарец Владимир Волков является самым влиятельным местным вором в законе и близким сподвижником одного из лидеров российского криминального мира Аслана Усояна (Деда Хасана), которого убили 16 января 2013 года в центре Москвы.
«Волков стал вором в 1982 году, и с тех пор в уголовном мире Кубани не было фигуры, влиятельнее, чем он. Еще со времен Советского Союза Волчок полностью контролировал уголовный мир Краснодарского края и формировал его политику. Нередко за его спиной маячила тень Деда Хасана, но решающая роль в принятии решений всегда оставалась за Волчком», — отмечает издание.
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