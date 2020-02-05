Участники форума «Дело за малым» сами определят тему мероприятия на 2020 год

Организаторы форума для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре объявили даты его проведения в 2020 году. Тему выберут сами участники

В этом году форум состоится в четвертый раз, он пройдет 16-17 октября. До конца февраля организаторы традиционно предложили непосредственным участникам бизнес-мероприятия выбрать его ключевую тему.

«"Дело за малым" — не разовое событие для сообщества предпринимателей, — это элемент большой системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Мы построили работу так, чтобы новый форум стал органичным продолжением трендов, заданных в предыдущие годы. Цель одна — увеличение количества новых предпринимателей и повышение профессионализма существующих», — отметил руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, который организует форум, Виталий Воронов.