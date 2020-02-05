Участники форума «Дело за малым» сами определят тему мероприятия на 2020 год

Краснодарский край

Распечатать

Организаторы форума для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре объявили даты его проведения в 2020 году. Тему выберут сами участники

В этом году форум состоится в четвертый раз, он пройдет 16-17 октября. До конца февраля организаторы традиционно предложили непосредственным участникам бизнес-мероприятия выбрать его ключевую тему.

«"Дело за малым" — не разовое событие для сообщества предпринимателей, — это элемент большой системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Мы построили работу так, чтобы новый форум стал органичным продолжением трендов, заданных в предыдущие годы. Цель одна — увеличение количества новых предпринимателей и повышение профессионализма существующих», — отметил руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, который организует форум, Виталий Воронов.

Читайте также:

Предыдущий «Дело за малым!» прошел также в октябре. Его участниками стали 25 тыс. человек из 70 регионов России, а также Китая, Чехии, Армении, Турции, Азербайджана. Основной темой мероприятия стал «Человеческий капитал». За два дня форума прошло более 80 мероприятий с участием 150 спикеров. Главным событие мероприятия стало участие в форуме известного бизнесмена и изобретателя Илона Маска.

На портале Юга.ру вышла серия статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес». Также читайте интервью с амбассадорами проекта.

Бизнес-сообщество Форумы

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Участники форума «Дело за малым» сами определят тему мероприятия на 2020 год
От Сочи до Новороссийска прогнозируют волны до 3,5 метров
В России разработали регламент ввоза незарегистрированных лекарств
На Кубани группу хакеров отправили в колонию за недолив и кражу топлива «Роснефти»
Краснодарцы добились признания незаконным решения мэрии о перепланировке этажа в своем доме
Краснодарцы пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале