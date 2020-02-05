Участники форума «Дело за малым» сами определят тему мероприятия на 2020 год
Организаторы форума для предпринимателей «Дело за малым» в Краснодаре объявили даты его проведения в 2020 году. Тему выберут сами участники
В этом году форум состоится в четвертый раз, он пройдет 16-17 октября. До конца февраля организаторы традиционно предложили непосредственным участникам бизнес-мероприятия выбрать его ключевую тему.
«"Дело за малым" — не разовое событие для сообщества предпринимателей, — это элемент большой системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Мы построили работу так, чтобы новый форум стал органичным продолжением трендов, заданных в предыдущие годы. Цель одна — увеличение количества новых предпринимателей и повышение профессионализма существующих», — отметил руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, который организует форум, Виталий Воронов.
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Предыдущий «Дело за малым!» прошел также в октябре. Его участниками стали 25 тыс. человек из 70 регионов России, а также Китая, Чехии, Армении, Турции, Азербайджана. Основной темой мероприятия стал «Человеческий капитал». За два дня форума прошло более 80 мероприятий с участием 150 спикеров. Главным событие мероприятия стало участие в форуме известного бизнесмена и изобретателя Илона Маска.
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