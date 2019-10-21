Форум «Дело за малым!» за два дня посетили 25 тысяч человек
Краснодарский форум «Дело за малым!» 18-19 октября посетили 25 тысяч человек из 70 регионов РФ
По сравнению с 2018 годом аудитория форума выросла вдвое, утверждают организаторы. Программа 2019 года включала более 100 мероприятий.
В форуме участвовали политики и бизнесмены, включая первых лиц Краснодарского края, уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и самого популярного краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого.
Многие зарегистрировались на форум, чтобы послушать выступления популярных бизнес-тренеров — Аллана Пиза, Майкла Трейси, Гила Петерсила. Среди других знаменитостей — российский космонавт Геннадий Падалка, специалист по лидерству Радислав Гандапас и блогер Илья Варламов.
«Раз ребята делают что-то интересное, нужно присоединиться»:
Особое внимание привлек телемост с американским изобретателем и бизнесменом Илоном Маском, основателем компаний Tesla и Space X. Благодаря вирусной рекламе, на которую и отреагировал Маск, пиар-кампания форума, по оценкам Sidorin Lab, охватила более 136 млн человек по всему миру.
Программа форума включала семинары, лекции, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, панельные дискуссии, презентации, направленные на повышение знаний в лидерстве и мотивации персонала, формировании продукта и его продвижении, мерах господдержки малого и среднего бизнеса.
Галицкий, Варламов и другие на форуме «Дело за малым»:
Гости форума могли сделать первый шаг в бизнес: зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать партнера для развития франшизы, проконсультироваться у представителей власти.
В работе форума участвовал 231 волонтер из 5 краевых вузов. Спонсорами и партнерами события стали Россельхозбанк, банк РНКБ, HeadHunter, ВТБ, Кубань-Кредит, Кубань-Вино, Промсвязьбанк, Центр-Инвест, Райффайзкнбанк, Сколково, Уралсиб, Мегафон.
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