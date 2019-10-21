Форум «Дело за малым!» за два дня посетили 25 тысяч человек

Краснодарский форум «Дело за малым!» 18-19 октября посетили 25 тысяч человек из 70 регионов РФ

По сравнению с 2018 годом аудитория форума выросла вдвое, утверждают организаторы. Программа 2019 года включала более 100 мероприятий.

В форуме участвовали политики и бизнесмены, включая первых лиц Краснодарского края, уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и самого популярного краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого.

Многие зарегистрировались на форум, чтобы послушать выступления популярных бизнес-тренеров — Аллана Пиза, Майкла Трейси, Гила Петерсила. Среди других знаменитостей — российский космонавт Геннадий Падалка, специалист по лидерству Радислав Гандапас и блогер Илья Варламов.