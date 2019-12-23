«Дело за малым» и приглашение Илона Маска на Кубань номинировали на премию «Серебряный Лучник» — Юг

Краснодарский край вошел в лидеры среди регионов, подающих заявки на премию. По данным организаторов, больше всего заявок краснодарцы подали в номинации, связанные с продвижением государственных, общественных и социальных программ, а также в номинацию по развитию и продвижению территорий.

В частности, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани заявил на соискание премии форум «Дело за малым», направленный на развитие предпринимательской деятельности. Одним из главных хедлайнеров форума стал американский бизнесмен и изобретатель, совладелец компаний Teslа и SpaceX Илон Маск. Он, напомним, принял участие в телемосте с участниками мероприятия.

«Форум в этом году стал, пожалуй, самым громким бизнес-событием в России. Как подсчитали наши партнеры, о нем узнало более 576 млн человек по всему миру. Это колоссальная цифра. На мероприятиях форума побывало больше 25 тыс. человек, мы собрали в одном месте более 200 спикеров, которые провели порядка 150 мероприятий, семинаров и мастер-классов. Думаю, что кейсом с участием Илона Маска мы еще раз подтвердили тезис о том, что в современном мире нет границ, а существующие возможности — широчайшие», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Также на премию заявились V «Мировые корпоративные игры», которые прошли в октябре в Сочи. Организатором игр выступило Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов, представляющих 51 команду. Менеджер по вопросам коммуникаций и социальной политики Валерия Романова подчеркнула, что корпоративный спорт — это не только физические упражнения, но и объединение таких сфер как: бизнес, маркетинг, GR, HR и корпоративная социальная ответственность.

«Своим проектом мы хотели показать уникальность и пользу корпоративного спорта как социального важного явления, а также рассказать о привлечении населения к занятиям физической культурой и спортом и влиянии их на деятельность сотрудников», — сказала Романова.

Заявочная кампания десятой премии продлится до 31 декабря включительно.

В прошлом году проекты из Краснодарского края стали победителями в двух номинациях, а также взяли «специальный приз» жюри.