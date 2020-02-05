При провозе через российскую границу свыше 100 тыс. долларов наличными придется объяснять, откуда деньги

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

С 4 февраля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Теперь путешественникам, пересекающим границу, придется объяснять происхождение денег, если сумма наличных превышает 100 тыс. долларов, сообщил RT со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы (ФТС).

Читайте также:

Для подтверждения придется предоставить документы о совершении сделок, в том числе о наследовании или дарении, а также бумаги от кредитных организаций, если таковые выдали средства.

Если же сумма наличных — 10-100 тыс. долларов, достаточно будет заполнить таможенную декларацию.

По мнению депутатов Госдумы, такие меры помогут при борьбе с отмыванием денег и повысят прозрачность наличного оборота.

Читайте также:

«Это очень эффективная мера по противодействию отмыванию доходов. Это общий тренд на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Это некий тренд развития законодательства — как российского, так и мирового», — прокомментировал новые правила первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Отметим, что в декабре 2019 года межправительственная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег оценила, как в России борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению экспертов, государство положительно справляется с этой задачей. Такая оценка характеризует Россию как «одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», отметили в Росфинмониторинге.

Деньги Международные отношения Мошенничество Пограничники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Краснодарцы добились признания незаконным решения мэрии о перепланировке этажа в своем доме
Краснодарцы пожаловались на сбой в работе «Яндекса»
В Сочи из-за новых трещин в аварийном общежитии отселили около 150 семей
В Краснодаре из-за засора канализации подтопило дорогу в районе улицы 40-летия Победы
На Черноморское побережье надвигается шторм «Петра»
Для жителей трех районов Кубани пообещали ввести абонементы на проезд по платной трассе М4 «Дон»

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале