При провозе через российскую границу свыше 100 тыс. долларов наличными придется объяснять, откуда деньги
С 4 февраля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Теперь путешественникам, пересекающим границу, придется объяснять происхождение денег, если сумма наличных превышает 100 тыс. долларов, сообщил RT со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы (ФТС).
Для подтверждения придется предоставить документы о совершении сделок, в том числе о наследовании или дарении, а также бумаги от кредитных организаций, если таковые выдали средства.
Если же сумма наличных — 10-100 тыс. долларов, достаточно будет заполнить таможенную декларацию.
По мнению депутатов Госдумы, такие меры помогут при борьбе с отмыванием денег и повысят прозрачность наличного оборота.
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«Это очень эффективная мера по противодействию отмыванию доходов. Это общий тренд на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Это некий тренд развития законодательства — как российского, так и мирового», — прокомментировал новые правила первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Отметим, что в декабре 2019 года межправительственная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег оценила, как в России борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению экспертов, государство положительно справляется с этой задачей. Такая оценка характеризует Россию как «одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», отметили в Росфинмониторинге.
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