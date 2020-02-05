При провозе через российскую границу свыше 100 тыс. долларов наличными придется объяснять, откуда деньги

С 4 февраля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Теперь путешественникам, пересекающим границу, придется объяснять происхождение денег, если сумма наличных превышает 100 тыс. долларов, сообщил RT со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы (ФТС).

Для подтверждения придется предоставить документы о совершении сделок, в том числе о наследовании или дарении, а также бумаги от кредитных организаций, если таковые выдали средства.

Если же сумма наличных — 10-100 тыс. долларов, достаточно будет заполнить таможенную декларацию.

По мнению депутатов Госдумы, такие меры помогут при борьбе с отмыванием денег и повысят прозрачность наличного оборота.