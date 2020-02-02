Евросоюз изменил правила получения шенгенских виз. Что изменилось для россиян?
Новые правила оформления и выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля
Напомним, изменить визовые правила решил Совет ЕС в июне 2019 года. Новые правила касаются процедуры получения краткосрочных виз в 22 страны Шенгенской зоны, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
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С февраля 2020 года путешественники смогут подавать заявку за 6 месяцев (раньше разрешалось за три), но не позднее 15 дней до поездки. Подписать и заполнить форму теперь можно и в электронном виде. Консульский сбор был увеличен с 60 дло 80 евро, но стоимость самой визы не изменилась. Кроме того, теперь европейские государства будут учитывать визы друг друга.
А шенгенская виза сроком на пять лет теперь доступна только тем путешественникам, которые в течение трех лет легально получили и использовали двухлетнюю визу, добавил RT.
Юга.ру писали, что в марте 2019 года власти Турции заявили о готовности разрешить россиянам въезжать в страну по внутренним паспортам.
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