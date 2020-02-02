Евросоюз изменил правила получения шенгенских виз. Что изменилось для россиян?

С февраля 2020 года путешественники смогут подавать заявку за 6 месяцев (раньше разрешалось за три), но не позднее 15 дней до поездки . Подписать и заполнить форму теперь можно и в электронном виде . Консульский сбор был увеличен с 60 дло 80 евро, но стоимость самой визы не изменилась. Кроме того, теперь европейские государства будут учитывать визы друг друга.