РПЦ откажется освящать бомбы и ракеты, но продолжит благословлять пушки и БТР
Русская православная церковь (РПЦ) 3 февраля опубликовала документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», в котором призвала отказаться от освящения оружия массового поражения
Проект разработала комиссия Межсоборного присутствия по церковному праву, документ доступен на сайте Межсоборного присутствия и других православных интернет-порталах. Комиссия направила проект в епархию РПЦ для получения отзывов, также до 1 июня продлится общественная дискуссия по этому вопросу.
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Авторы проекта напомнили правило святого Афанасия Великого «Не позволительно убивать; но убивать врагов на брани [на войне — Юга.ру] и законно, и похвалы достойно» (Послание к Аммуну монаху). Также указывается, что минимум с XIII века личное холодное оружие князей благословлялось Церковью как символ их статуса и готовности нести свое служение.
Сейчас РПЦ проводит молебны на проводы войска в миротворческую миссию и на встречу после их возвращения.
По мнению священников, будет уместно, если РПЦ продолжит благословлять средства передвижения, используемые военными на суше, на воде или в воздухе, потому что «при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов».
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Однако авторы проекта предложили исключить из пастырской практики освящение любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения. Они объяснили инициативу тем, что это не отражено в традиции Православной Церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий.
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