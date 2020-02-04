РПЦ откажется освящать бомбы и ракеты, но продолжит благословлять пушки и БТР

Проект разработала комиссия Межсоборного присутствия по церковному праву, документ доступен на сайте Межсоборного присутствия и других православных интернет-порталах. Комиссия направила проект в епархию РПЦ для получения отзывов, также до 1 июня продлится общественная дискуссия по этому вопросу.

Авторы проекта напомнили правило святого Афанасия Великого «Не позволительно убивать; но убивать врагов на брани [на войне — Юга.ру] и законно, и похвалы достойно» (Послание к Аммуну монаху). Также указывается, что минимум с XIII века личное холодное оружие князей благословлялось Церковью как символ их статуса и готовности нести свое служение.

Сейчас РПЦ проводит молебны на проводы войска в миротворческую миссию и на встречу после их возвращения.