РПЦ планирует освятить все океаны Земли в крещенскую ночь

Духовенство Московского патриархата в крещенскую ночь планирует освятить воды всех четырех океанов планеты

Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу моря Лаптевых.

На берег Атлантического океана, выйдет община русского прихода в Рейкьявике, где настоятель местного прихода совершит освящение воды.

Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где также есть община Русской православной церкви.

В РПЦ пояснили, что таким образом священники последуют древней православной традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления, передает «Интерфакс».



Крещение Христа в реке Иордан православные христиане вспоминают 19 января. Слово «крещу» дословно в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Христиане верят, что в эту ночь вода во всех водоемах земли становится святой и обретает целебные свойства.