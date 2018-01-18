РПЦ планирует освятить все океаны Земли в крещенскую ночь

Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Крещенские купания в Адлере © Нина Зотина, ЮГА.ру

Духовенство Московского патриархата в крещенскую ночь планирует освятить воды всех четырех океанов планеты

Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу моря Лаптевых.

На берег Атлантического океана, выйдет община русского прихода в Рейкьявике, где настоятель местного прихода совершит освящение воды.

Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где также есть община Русской православной церкви.

В РПЦ пояснили, что таким образом священники последуют древней православной традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления, передает «Интерфакс».

Крещение Христа в реке Иордан православные христиане вспоминают 19 января. Слово «крещу» дословно в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Христиане верят, что в эту ночь вода во всех водоемах земли становится святой и обретает целебные свойства.

Православие Религия РПЦ
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

РПЦ планирует освятить все океаны Земли в крещенскую ночь
В Чечне заявляют, что Автурханова недоумевает, откуда появилась информация о ее исчезновении. «Новая газета» благодарит Москалькову за спасение человека
На Кубани назначили нового руководителя департамента внутренней политики
В сети кинотеатров «Монитор» объяснили, что делать с билетами на «Приключения Паддингтона 2»
На Кубани фермера судят за убийство беременной школьницы 18-летней давности
В Краснодаре в крещенскую ночь морозов не будет, по краю — до -5 °С

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале