ВСК возглавила медиарейтинг страховых компаний РФ в 2019 году

Система «Медиалогия» назвала Страховой Дом ВСК первой среди страховых компаний в 2019 году по качественному показателю «МедиаИндекс»

Рейтинг состоит из страховых компаний и их дочерних предприятий, работающих в РФ. База СМИ системы «Медиалогия» включает более 53 тыс. СМИ разных видов: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Как сообщили на сайте «Медиалогии», рейтинг по качественному показателю МедиаИндекс в 2019 году возглавили ВСК, Росгосстрах и Ингосстрах. Альфастрахование заняла 4 место, 5-е — Страховая группа «СОГАЗ».

МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. На МедиаИндекс влияет читаемость СМИ, заметность сообщения и яркость упоминания объекта, частота цитирований, конфликтность и характер упоминаний в СМИ.