ВСК возглавила медиарейтинг страховых компаний РФ в 2019 году
Система «Медиалогия» назвала Страховой Дом ВСК первой среди страховых компаний в 2019 году по качественному показателю «МедиаИндекс»
Рейтинг состоит из страховых компаний и их дочерних предприятий, работающих в РФ. База СМИ системы «Медиалогия» включает более 53 тыс. СМИ разных видов: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Как сообщили на сайте «Медиалогии», рейтинг по качественному показателю МедиаИндекс в 2019 году возглавили ВСК, Росгосстрах и Ингосстрах. Альфастрахование заняла 4 место, 5-е — Страховая группа «СОГАЗ».
МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. На МедиаИндекс влияет читаемость СМИ, заметность сообщения и яркость упоминания объекта, частота цитирований, конфликтность и характер упоминаний в СМИ.
В 2019 году ВСК:
«Мы проанализировали внешние коммуникации на страховом рынке и решили быть внимательнее к информационным материалам и СМИ. ВСК обладает исключительными компетенциями в отрасли, что привлекает журналистов. Это подтверждает первая строчка по качественному показателю МедиаИндекс. И мы готовы делиться опытом с коллегами. Уверена, что грамотные коммуникации будут способствовать повышению доверия общества к страхованию в целом», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.
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