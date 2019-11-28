ВСК вошла в список самых технологичных страховщиков мира по версии The Digital Insurer Innovation Awards

Конкурс прошел в рамках The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019 — крупного онлайн-фестиваля цифрового страхования, где 21 ноября было проведено 10 тематических вебинаров и объявлены победители в двух номинациях. В конкурсе участвовало более 60 компаний с пяти континентов, в финал вышло только 6 компаний. Победителем стала AIA Group, представившая автоматизацию андеррайтинга с помощью искусственного интеллекта.

В финале конкурса компанию представляла заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина, рассказав о развитии цифровых сервисов в ВСК.