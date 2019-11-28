ВСК вошла в список самых технологичных страховщиков мира по версии The Digital Insurer Innovation Awards

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Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards

Конкурс прошел в рамках The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019 — крупного онлайн-фестиваля цифрового страхования, где 21 ноября было проведено 10 тематических вебинаров и объявлены победители в двух номинациях. В конкурсе участвовало более 60 компаний с пяти континентов, в финал вышло только 6 компаний. Победителем стала AIA Group, представившая автоматизацию андеррайтинга с помощью искусственного интеллекта.

В финале конкурса компанию представляла заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина, рассказав о развитии цифровых сервисов в ВСК.

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«Наше ключевое решение — мобильное приложение «ВСК страхование». Это полноценный страховой офис в смартфоне каждого клиента. В приложении мы предлагаем решение практически всех вопросов по страхованию за минимальное количество времени. Наши клиенты могут рассчитать, приобрести страховую защиту и дистанционно урегулировать страховое событие без визита в офис ВСК. А внедренный единый цифровой профиль позволяет клиенту подключиться к программе лояльности и воспользоваться персональными скидками на страхование», — рассказала Ольга Сорокина. Также она объявила о стратегической цели стать онлайн-страховщиком №1 в России к 2025 году.

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«Мы стремимся к тому, чтобы весь пользовательский путь нашего клиента — от расчета до урегулирования — стал максимально удобным. За счет инновационных технологий и не страховых сервисов мы намерены развивать коммуникации с клиентами, делать их жизнь проще», — заключила Ольга Сорокина.

Представители международного страхового сообщества отметили ВСК за инновации и клиентский сервис и выразили надежду на совместную работу.

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