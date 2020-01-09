ВСК перечислила в фонд Игоря Акинфеева более 4 млн рублей за 2019 год
Страховой Дом ВСК и вратарь Игорь Акинфеев подвели итоги первого этапа федерального соцпроекта «Пенальти»
Как сообщали Юга.ру, совместный проект был запущен в июле 2019 года. За это время в благотворительный фонд «Страна футбола» ВСК перечислила более 4 млн рублей. Деньги планируют потратить на развитие юношеского спорта среди детей-сирот.
В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.
Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд «Страна футбола».
«ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер. Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех — это победа всего российского спорта», — отметил Игорь Акинфеев.
Помимо федеральной информационной кампании, ВСК организовала ряд мероприятий для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию. В том числе, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой фонда «Страна футбола».
«ВСК намерена и дальше вести социальный проект "Пенальти" совместно с Игорем Акинфеевым. Мы продолжим развивать наши отношения с благотворительным фондом "Страна футбола" для помощи и содействия талантливым детям. Мы рады возможности способствовать развитию детско-юношеского спорта и обучению молодых футболистов. Поддержка юных спортивных дарований — одна из важнейших социальных миссий ВСК», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.
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