ВСК перечислила в фонд Игоря Акинфеева более 4 млн рублей за 2019 год

Как сообщали Юга.ру, совместный проект был запущен в июле 2019 года. За это время в благотворительный фонд «Страна футбола» ВСК перечислила более 4 млн рублей. Деньги планируют потратить на развитие юношеского спорта среди детей-сирот.

В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд «Страна футбола».