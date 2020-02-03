DANYCOM.Mobile расширил линейку пакетов интернет-трафика
Виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile в начале февраля анонсировал новую линейку пакетов интернет-трафика
С 3 февраля 2020 года стали доступны пакеты 2 ГБ, 3 ГБ и 10 ГБ. Трафик дополнительных пакетов может быть использован в рамках услуги «Обмен трафика» и действует до окончания текущего расчетного периода согласно тарифному плану абонента. Стоимость 2 ГБ составит 110 рублей, 3 ГБ — 150 рублей и 10 ГБ — 470 рублей Новые пакеты доступны абонентам всех тарифных планов, кроме архивных «Ксенона» и «Гелия».
«Учитывая ежегодно растущий объем потребления контента и популярность мобильных приложений, мы расширили линейку пакетов интернет-трафика, добавив новые предложения к уже существующим в 1 ГБ и 5 ГБ. Теперь у наших абонентов еще больше возможностей для общения с близкими и друзьями. Кроме того, трафик по-прежнему можно менять на любое другое направление или делиться с друзьями, если такие условия предусмотрены используемым тарифным планом абонента DANYCOM», — сообщил директор департамента по развитию и управлению продуктами ГК DANYCOM Петр Кушиков.
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Подключить дополнительные пакеты можно через личный кабинет на сайте оператора, мобильное приложение «Мой DANYCOM» и «Голосовой помощник», позвонив по номеру 1001. Дополнительные пакеты интернет-трафика действуют при нахождении в России (за исключением Республики Крым и Севастополя).
В конце января Юга.ру писали, что DANYCOM.Mobile расширил географию услуги перехода на свои тарифы с сохранением номера. Теперь она работает в 56 регионах.
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