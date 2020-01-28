DANYCOM.Mobile расширил действие услуги перехода со своим номером, теперь она работает в 56 регионах

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Оператор DANYCOM.Mobile расширил географию услуги перехода на свои тарифы с сохранением номера. Раньше это действовало только в трех городах страны

Ранее перейти на DANYCOM.Mobile со своим номером можно было только в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Теперь оператор упростил процедуру переноса номера и увеличил количество регионов, в которых это можно сделать. Подключиться к сети оператора с сохранением своего номера могут абоненты 56 регионов РФ.

После оформления SIM-карту DANYCOM.Mobile доставят бесплатно «Почтой России». Также ее можно получить через курьера — эта услуга действует в 30 субъектах России по единой цене доставки.

Чтобы перейти на DANYCOM.Mobile с любого другого оператора, необходимо:

  1. заказать SIM-карту на сайте оператора. Для этого надо выбрать временный номер DANYCOM.Mobile того региона, которому принадлежит переносимый номер;
  2. пройти идентификацию в личном кабинете, следуя подсказкам;
  3. активировать SIM-карту после ее получения в личном кабинете на сайте компании;
  4. в личном кабинете направить заявление о переходе в DANYCOM.Mobile. В документе можно определить удобную дату переноса от 8 до 180 дней. До момента переноса номера абонент сможет продолжать пользоваться SIM-картой действующего оператора, в том числе для того, чтобы израсходовать оставшиеся средства и пакет услуг. Переносу они не подлежат;
  5. дождаться SMS об окончании процедуры переноса номера.

«Нам было важно оправдать не только ожидания наших клиентов в части расширения количества доступных для перехода регионов, но и максимально упростить процесс перехода со своим номером, понимая ценность личного времени», — сообщила 28 января директор по развитию и управлению сервисами DANYCOM Мария Алпатова.

Напомним, в конце 2019 года тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile назвали продуктом года на премии «Время инноваций-2019».

DANYCOM Интернет Мобильная связь Связь сфера услуг

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Трехлетний мальчик и его годовалый брат погибли при пожаре на Ставрополье
На Кубани задержали парней, которые накануне устроили погоню с ДТП
Оппозиционер Бжания будет баллотироваться в президенты Абхазии. Он заявил, что во время прошлых выборов его отравили
В Краснодаре начали реставрировать памятник «Воинам-освободителям»
В Кавказском заповеднике рассказали, как зимуют зубры, медведи, волки и кабаны
На Кубани женщина погибла при пожаре в заброшенном доме

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале