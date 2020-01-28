DANYCOM.Mobile расширил действие услуги перехода со своим номером, теперь она работает в 56 регионах

Оператор DANYCOM.Mobile расширил географию услуги перехода на свои тарифы с сохранением номера. Раньше это действовало только в трех городах страны

Ранее перейти на DANYCOM.Mobile со своим номером можно было только в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Теперь оператор упростил процедуру переноса номера и увеличил количество регионов, в которых это можно сделать. Подключиться к сети оператора с сохранением своего номера могут абоненты 56 регионов РФ.

После оформления SIM-карту DANYCOM.Mobile доставят бесплатно «Почтой России». Также ее можно получить через курьера — эта услуга действует в 30 субъектах России по единой цене доставки.

Чтобы перейти на DANYCOM.Mobile с любого другого оператора, необходимо:

заказать SIM-карту на сайте оператора. Для этого надо выбрать временный номер DANYCOM.Mobile того региона, которому принадлежит переносимый номер; пройти идентификацию в личном кабинете, следуя подсказкам; активировать SIM-карту после ее получения в личном кабинете на сайте компании; в личном кабинете направить заявление о переходе в DANYCOM.Mobile. В документе можно определить удобную дату переноса от 8 до 180 дней . До момента переноса номера абонент сможет продолжать пользоваться SIM-картой действующего оператора, в том числе для того, чтобы израсходовать оставшиеся средства и пакет услуг. Переносу они не подлежат; дождаться SMS об окончании процедуры переноса номера.

«Нам было важно оправдать не только ожидания наших клиентов в части расширения количества доступных для перехода регионов, но и максимально упростить процесс перехода со своим номером, понимая ценность личного времени», — сообщила 28 января директор по развитию и управлению сервисами DANYCOM Мария Алпатова.

Напомним, в конце 2019 года тариф «Бесплатный» от DANYCOM.Mobile назвали продуктом года на премии «Время инноваций-2019».