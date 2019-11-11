DANYCOM.Mobile предложил обменивать трафик через «Голосовой помощник»

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Абонентам DANYCOM.Mobile стал доступен новый способ обмена неизрасходованных мобильных услуг

Сервис «Голосовой помощник» позволяет менять минуты и SMS на интернет-трафик и обратно. Сервис поддерживают любые гаджеты: смартфоны, компьютеры и кнопочные телефоны.

DANYCOM.Mobile в числе первых в РФ запустил услугу «Обмен трафика» в июне 2018 года. В сентябре услугой воспользовались 20% абонентов. Чаще всего пользователи обменивают мегабайты на минуты (более 41%), также популярен обратный обмен минут на мегабайты (более 40%). Сообщения на минуты меняют более 36% абонентов.

DANYCOM.Mobile:

«Сервис не первый год пользуется популярностью. Сначала "Обмен трафика" был доступен только в "Личном кабинете" на сайте оператора и в мобильном приложении "Мой DANYCOM". Теперь абоненты могут распоряжаться своим трафиком и через "Голосовой помощник"», — рассказывает директор по развитию и управлению продуктами группы компаний DANYCOM Петр Кушиков.

Для использования «Обмена трафика» через «Голосовой помощник» необходимо набрать короткий номер 1001, нажать «1», прослушать информацию о тарифе и балансе. Далее — выбрать пункт «Хочу обменять трафик» и следовать подсказкам «Голосового помощника». Услуга бесплатна.

DANYCOM Интернет Мобильная связь Технологии

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