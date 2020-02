Развитие электротранспорта на Кубани. Что обещали власти и что из этого получилось?

View this post on Instagram

Две новые зарядные станции для электромобилей появились в Краснодарском крае. Они «быстрые». Ещё одна станция — и путь Краснодар–Сочи будет полностью покрыт! Станции запустила сеть АЗС Газпромнефть. Они расположились в Джубге и Дагомысе. Общее время заряда батарей до 80% на таких пунктах составляет 15–20 минут. Их обычно тратят на перекус, туалет и разминку для попы. Благодаря этому значительно расширена доступность дорог для электромобилей. Если брать в расчёт дешёвые электрокары типа Nissan Leaf или Mitsubishi i-MIEV с типичным запасом хода 100-130 километров, то теперь они без затруднений и задержек могут из Краснодара достигать Геленджика, Туапсе, а также всех приморских посёлков по пути. Если ещё одна станция быстрой зарядки появится в Туапсе, то весь путь от Краснодара до Сочи или обратно будет обеспечен должной инфраструктурой! Станции быстрой зарядки сейчас расположены в Краснодаре (Электо), Горячем Ключе (Лукойл, 2 штуки), Джубге и Дагомысе (Газпромнефть). ⠀ Инфографика ★ @typodar. #ecodrive #ecodrivekrd #evkrd #krasnodar #plugshare #Краснодар #ГорячийКлюч #Джубга #Дагомыс #Туапсе #Геленджик #typodar