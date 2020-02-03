Развитие электротранспорта на Кубани. Что обещали власти и что из этого получилось?

3 февраля эксперты рассказали о росте числа заправок для электромобилей в России. Портал Юга.ру выяснил, как сейчас обстоит ситуация с ЭЗС на Кубани

Количество заправочных станций для электромобилей в России с 2018 года выросло почти в три раза, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2GIS. Всего по состоянию на 1 января 2020 года в России работает 161 заправочная станция, в то время как год назад их было 56. Больше всего станций находится в Москве (порядка 100), 28 расположены в Санкт-Петербурге и 10 в Челябинске, пишет RT.

Как рассказал порталу Юга.ру представитель общественного движения «Экодрайв», в Краснодарском крае сейчас работает около 30 заправочных станций для электрокаров. В Краснодаре расположены 2 «быстрые» станции заправки на районе ТРЦ OZ Mall и около инновационного центра «Аквариум» (на пересечении Северной/Кутузова). На Главной городской площади находится одна общественная «медленная» станция. Есть еще одна, приватная, на территории гостиницы «Интурист», ей могут воспользоваться только гости отеля. Также есть три столбика под Краснодаром, в районе ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». Еще порядка 26 станций расположены на территории края, 17 из них — в Сочи.

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Напомним, в 2017 году на Российском инвестфоруме в Сочи власти Кубани подписали соглашение о строительстве сети заправок для электромобилей на территории всего Краснодарского края. «Развитие экологичного электротранспорта — это первый шаг в большое будущее. А если говорить о беспилотных автомобилях, которые придут вслед за обычными электрокарами, то это еще и повышение безопасности на дорогах», — сказал тогда вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Смотрите карту: Где зарядить электрокар

Первая заправочная станция в Краснодаре, как и обещал губернатор Вениамин Кондратьев, появилась на Главной городской площади в июле 2017 года. До конца года планировалось установить 30 заправочных станций для электромобилей в регионе — до 20 заправочных станций в краевой столице и до 10 объектов на основных трассах Кубани. Также в регионе собирались развивать электротакси и прокат электрокаров, в основном на курортах. В 2018 году появилась информация, что компания «Электросити» собирается к сентябрю оборудовать 100 электрозаправочных станций (ЭЗС) на Черноморском побережье Краснодарского края. Однако фирма открыла в регионе только одну ЭЗС, после чего проект был заморожен.