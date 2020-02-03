Развитие электротранспорта на Кубани. Что обещали власти и что из этого получилось?
3 февраля эксперты рассказали о росте числа заправок для электромобилей в России. Портал Юга.ру выяснил, как сейчас обстоит ситуация с ЭЗС на Кубани
Количество заправочных станций для электромобилей в России с 2018 года выросло почти в три раза, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2GIS.
Всего по состоянию на 1 января 2020 года в России работает 161 заправочная станция, в то время как год назад их было 56. Больше всего станций находится в Москве (порядка 100), 28 расположены в Санкт-Петербурге и 10 в Челябинске, пишет RT.
Как рассказал порталу Юга.ру представитель общественного движения «Экодрайв», в Краснодарском крае сейчас работает около 30 заправочных станций для электрокаров. В Краснодаре расположены 2 «быстрые» станции заправки на районе ТРЦ OZ Mall и около инновационного центра «Аквариум» (на пересечении Северной/Кутузова). На Главной городской площади находится одна общественная «медленная» станция. Есть еще одна, приватная, на территории гостиницы «Интурист», ей могут воспользоваться только гости отеля. Также есть три столбика под Краснодаром, в районе ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». Еще порядка 26 станций расположены на территории края, 17 из них — в Сочи.
Напомним, в 2017 году на Российском инвестфоруме в Сочи власти Кубани подписали соглашение о строительстве сети заправок для электромобилей на территории всего Краснодарского края.
«Развитие экологичного электротранспорта — это первый шаг в большое будущее. А если говорить о беспилотных автомобилях, которые придут вслед за обычными электрокарами, то это еще и повышение безопасности на дорогах», — сказал тогда вице-губернатор Андрей Алексеенко.
Смотрите карту:
Первая заправочная станция в Краснодаре, как и обещал губернатор Вениамин Кондратьев, появилась на Главной городской площади в июле 2017 года.
До конца года планировалось установить 30 заправочных станций для электромобилей в регионе — до 20 заправочных станций в краевой столице и до 10 объектов на основных трассах Кубани. Также в регионе собирались развивать электротакси и прокат электрокаров, в основном на курортах.
В 2018 году появилась информация, что компания «Электросити» собирается к сентябрю оборудовать 100 электрозаправочных станций (ЭЗС) на Черноморском побережье Краснодарского края. Однако фирма открыла в регионе только одну ЭЗС, после чего проект был заморожен.
В 2019 году развитие электротранспорта широко на уровне краевой администрации не обсуждалось.
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Две новые зарядные станции для электромобилей появились в Краснодарском крае. Они «быстрые». Ещё одна станция — и путь Краснодар–Сочи будет полностью покрыт! Станции запустила сеть АЗС Газпромнефть. Они расположились в Джубге и Дагомысе. Общее время заряда батарей до 80% на таких пунктах составляет 15–20 минут. Их обычно тратят на перекус, туалет и разминку для попы. Благодаря этому значительно расширена доступность дорог для электромобилей. Если брать в расчёт дешёвые электрокары типа Nissan Leaf или Mitsubishi i-MIEV с типичным запасом хода 100-130 километров, то теперь они без затруднений и задержек могут из Краснодара достигать Геленджика, Туапсе, а также всех приморских посёлков по пути. Если ещё одна станция быстрой зарядки появится в Туапсе, то весь путь от Краснодара до Сочи или обратно будет обеспечен должной инфраструктурой! Станции быстрой зарядки сейчас расположены в Краснодаре (Электо), Горячем Ключе (Лукойл, 2 штуки), Джубге и Дагомысе (Газпромнефть). ⠀ Инфографика ★ @typodar. #ecodrive #ecodrivekrd #evkrd #krasnodar #plugshare #Краснодар #ГорячийКлюч #Джубга #Дагомыс #Туапсе #Геленджик #typodar
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